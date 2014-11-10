专访：沃尔玛在中国专注于食品质量和安全

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京11月9日（记者 Matthew Miller） - 在计划提高中国市场400多家门店的获利能力之际，全球最大零售商沃尔玛亚洲总裁兼首席执行长贝思哲(Scott Price)告诉路透，该公司正专注于食品安全。
食品安全在中国是个非常敏感的话题。从地沟油图片，到假鸡蛋传言和三聚氰胺奶粉，各种丑闻时有发生。
“在向顾客提供安全和优质的食品上，我们在中国发挥非常重要的作用，”贝思哲在周日召开的亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会的间隙说。“它（沃尔玛）与众不同。”
今年早些时候，沃尔玛门店销售的“五香驴肉”中检出狐狸肉成分，这令沃尔玛在食品安全方面遭到中国媒体的抨击。
2011年，沃尔玛曾被指出售过期鸭肉；还曾被控以普通猪肉冒充有机猪肉高价出售而不得不关闭重庆的部分门店。
贝思哲周二获任沃尔玛亚太业务的主管，肩负重振业务增长的重任。
贝思哲称，该公司将“继续大举投资”，专注于食品质量和安全，以提高沃尔玛中国店面的销售。
沃尔玛今年6月宣布，2013-2015年3年间在华食品安全投入将增至3亿元人民币，远高于此前宣布的1亿元。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
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