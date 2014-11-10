路透专访：沃尔玛在中国市场专注于食品质量和安全

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月9日（记者 Matthew Miller） - 在计划提高中国市场400多家门店的获利能力之际，全球最大零售商沃尔玛亚洲总裁兼首席执行长贝思哲(Scott Price)告诉路透，该公司正专注于食品安全。

食品安全在中国是个非常敏感的话题。从地沟油图片，到假鸡蛋传言和三聚氰胺奶粉，各种丑闻时有发生。

“在向顾客提供安全和优质的食品上，我们在中国发挥非常重要的作用，”贝思哲在周日召开的亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会的间隙说。“它（沃尔玛）与众不同。”

今年早些时候，沃尔玛门店销售的“五香驴肉”中检出狐狸肉成分，这令沃尔玛在食品安全方面遭到中国媒体的抨击。

2011年，沃尔玛曾被指出售过期鸭肉；还曾被控以普通猪肉冒充有机猪肉高价出售而不得不关闭重庆的部分门店。

贝思哲周二获任沃尔玛亚太业务的主管，肩负重振业务增长的重任。

贝思哲称，该公司将“继续大举投资”，专注于食品质量和安全，以提高沃尔玛中国店面的销售。

沃尔玛今年6月宣布，2013-2015年3年间在华食品安全投入将增至3亿元人民币，远高于此前宣布的1亿元。（完）