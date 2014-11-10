路透专访：沃尔玛在中国市场专注于食品质量和安全

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月9日（记者 Matthew Miller） - 在计划提高中国市场400多家门店的获利能力之际，全球最大零售商沃尔玛亚洲总裁兼首席执行长贝思哲(Scott Price)告诉路透，该公司正专注于食品安全。
食品安全在中国是个非常敏感的话题。从地沟油图片，到假鸡蛋传言和三聚氰胺奶粉，各种丑闻时有发生。
“在向顾客提供安全和优质的食品上，我们在中国发挥非常重要的作用，”贝思哲在周日召开的亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会的间隙说。“它（沃尔玛）与众不同。”
今年早些时候，沃尔玛门店销售的“五香驴肉”中检出狐狸肉成分，这令沃尔玛在食品安全方面遭到中国媒体的抨击。
2011年，沃尔玛曾被指出售过期鸭肉；还曾被控以普通猪肉冒充有机猪肉高价出售而不得不关闭重庆的部分门店。
贝思哲周二获任沃尔玛亚太业务的主管，肩负重振业务增长的重任。
贝思哲称，该公司将“继续大举投资”，专注于食品质量和安全，以提高沃尔玛中国店面的销售。
沃尔玛今年6月宣布，2013-2015年3年间在华食品安全投入将增至3亿元人民币，远高于此前宣布的1亿元。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。