《焦点》中国全力营造APEC和谐氛围，来宾如何表现仍需拭目以待

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月6日 （记者 白宾） - 从与邻国的主权争议到同美国的较量，中国正暂时搁置一些最严峻的对外政策挑战，避免下周召开的APEC峰会出现不和谐因素，努力做好东道主。

但参会的来宾是否也会如此表现，就不得而知了。

美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京都将出席APEC峰会，因此乌克兰危机可能成为会议热点之一。

澳大利亚总理阿博特也将出席APEC峰会。阿博特因马航MH17航班坠机事件对俄罗斯十分不满，他称澳大利亚公民在这起事件中“被谋杀”，并表示要与普京正面交锋。

关于和日本及一些东南亚国家的主权争议、贸易争端及支持新设立的多边银行方面，中国的措辞正趋于低调。此外，为了迎接这场自2008年夏季奥运会以来在中国最重大的国际盛事，中国当局采取各种措施，确保APEC会议期间的空气质量。

“中国正在竭尽全力迎接APEC会议，”驻北京的一位外国使节说。“将其当作今年的奥运会看待。”

APEC成员国人口占全球40%，经济总量占全球54%，贸易额占全球44%。

中国外长王毅上周在外交部举办的第十届“蓝厅论坛”上表示：“我们不仅将把北京APEC办成一届成果丰富、和谐顺利的盛会，并且让它在亚太区域合作和全球经济发展中留下深深的历史印记。”

“中国的态度非常明确，这是该国新的领导层执政以来举办的首个国际盛会，他们非常重视，”APEC秘书长博拉德（Alan Bollard）对路透说。但他坦言，北京APEC峰会背后的政治因素，比近期的一些其他峰会要多。

为确保北京空气质量，一些远在200公里之外的工厂都被要求停产，北京全市婚姻登记处在APEC期间暂停服务，此外还采取了其他诸多措施缓解交通拥堵并减少污染。

中国在尽最大努力举办APEC峰会，但该国与APEC其他成员国的一些争端在会上被提出来也在所难免。

美国高官称，奥巴马下周在北京与中国国家主席习近平举行会谈时，将提及美国对中国政府及军方进行的网络间谍活动深表关切，并将坚决要求中方停止此类活动。

日本显然也是引发紧张氛围的源头之一。

日本国内对首相安倍晋三同习近平举行破冰会谈的预期增强，但中国方面除了以礼相待，似乎不太可能有更多安排，应不会同意任何切实措施改善两国关系。

此外可能还有台湾问题，尽管台湾问题通常并非APEC峰会上的争议热点。（完）