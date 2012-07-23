中国对WTO取向电工钢裁决提起上诉

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透日内瓦7月20日电---世界贸易组织（WTO）称，中国周五向世界贸易组织提起上诉，此前美国起诉中国向取向电工钢徵收反倾销税和反补贴税。
上月，世界贸易组织专家组裁决中国违反世界贸易组织相关规则。
世界贸易组织在声明中称，中国就特定的法律问题和法律解释提起上诉。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。