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时事要闻 | 2012年 7月 23日 星期一 09:33 BJT

中国对WTO取向电工钢裁决提起上诉

路透日内瓦7月20日电---世界贸易组织（WTO）称，中国周五向世界贸易组织提起上诉，此前美国起诉中国向取向电工钢徵收反倾销税和反补贴税。

上月，世界贸易组织专家组裁决中国违反世界贸易组织相关规则。

世界贸易组织在声明中称，中国就特定的法律问题和法律解释提起上诉。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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