苹果称暂停中国大陆零售店销售iPhone 4S

美国消费电子公司苹果周五宣布，为了保障顾客和员工的安全，将停止在北京和上海的零售店销售最新的iPhone手机。苹果周五开始在中国销售iPhone 4S，但在北京的一家零售店近乎引起一场骚乱。苹果北京三里屯旗舰店周五宣布，无法如期开售iPhone 4S，遭致愤怒顾客鸡蛋袭击。路透