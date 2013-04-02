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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 08:10 BJT

美国个股：苹果向中国消费者致歉，调整维修政策

苹果本月将开始公布在大中华区的季度营收细节。

库克在致歉信中表示，“关于在华运营和沟通还有许多需要我们学习的地方”。

对那些希望从中国经济实力增强和中产阶层壮大中谋利的西方企业而言，中国长期以来都是一个重要市场，但它们在该国运营还面临许多意料之外的困难。

Information Technology and Information Foundation总裁Robert Atkinson称，这次针对苹果的事件可能是中国支持本土企业政策的一部分。

“这确实像是属于中国政府使用越来越多的一项策略，即批评并指出那些在中国实施不公平待遇的主要外资企业。”他说。

此事发生的时间恰逢美国政府指责中国“恶劣的经济和贸易行为，包括网络攻击，”他并表示。(完) (编译 王丽鑫/梁睿雪; 审校 程琳)
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