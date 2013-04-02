美国个股：苹果向中国消费者致歉，调整维修政策

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
苹果本月将开始公布在大中华区的季度营收细节。
库克在致歉信中表示，“关于在华运营和沟通还有许多需要我们学习的地方”。
对那些希望从中国经济实力增强和中产阶层壮大中谋利的西方企业而言，中国长期以来都是一个重要市场，但它们在该国运营还面临许多意料之外的困难。
Information Technology and Information Foundation总裁Robert Atkinson称，这次针对苹果的事件可能是中国支持本土企业政策的一部分。
“这确实像是属于中国政府使用越来越多的一项策略，即批评并指出那些在中国实施不公平待遇的主要外资企业。”他说。
此事发生的时间恰逢美国政府指责中国“恶劣的经济和贸易行为，包括网络攻击，”他并表示。(完) (编译 王丽鑫/梁睿雪; 审校 程琳)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。