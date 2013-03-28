官方媒体围攻苹果 中国网民“拔刀相助”

路透上海3月27日(记者 Melanie Lee) - 中国网民强烈抗议苹果(AAPL.O)受到官方媒体的不公平对待。官方媒体在过去两周针对苹果的保修政策展开口诛笔伐。

苹果和大众汽车(VOWG_p.DE)成为中央电视台3月15日消费者权益保护曝光企业目标。CCTV指控苹果售后服务中外有别。

其他官方媒体也纷纷发表文章评论夹攻苹果。《人民日报》周三发表时评，指苹果在中国“无与伦比地耀武扬威”。

这篇时评很快在新浪微博平台上迅速传播，但却受到很多用户的诟病。

很多网友对官方媒体针对一个外国公司的小问题而咬住不放感到担心。

一名用户称：“我们老百姓觉得苹果不错，政府很够呛。显然很多公司的保修政策都不完善，为什么要对苹果区别对待？”

另一名网友则说，当涉及报道地方政府腐败和乳制品问题时，《人民日报》哪儿去了？

“你是希望转移我们的注意力吗？让老百姓在这些鸡毛小事上怨声载道？我们的空气有毒、水质污染、乳制品不安全……我们不是傻子！”

分析人士称，网民对此事的强烈反应不仅说明苹果在中国的口碑强大，而且也反映出官方宣传机构在控制网络民意方面日渐捉襟见肘。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。