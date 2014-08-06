中国禁止政府机构采购苹果iPad和MacBook--彭博

中国3月玉米进口大降99.1%创三年半最低 因国内价格竞争力提升
路透北京4月25日 - 中国海关总署周二公布的数据显示，中国3月玉米进口较上年同期骤降99.1%，触及2013年9月以来最低水准，因为在国际和国内市场价差消失后，对国外玉米的买需枯竭。
路透北京8月6日 - 彭博周三援引熟悉情况的政府官员报导称，中国禁止政府机构采购苹果(AAPL.O)多款硬件产品，因存在安全担忧。
报导指出，中国发改委和财政部发布的政府采购名单并不包括10款苹果产品，其中包括多款iPad平板电脑和MacBook笔记本等。报导称，6月的草案包括这些产品。
彭博称，禁令适用于所有中央和地方机构。
路透无法立即联系到发改委和财政部官员进行置评。苹果在中国的发言人没有立即对置评请求作出回应。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。
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