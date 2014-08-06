中国禁止政府机构采购苹果iPad和MacBook--彭博

路透北京8月6日 - 彭博周三援引熟悉情况的政府官员报导称，中国禁止政府机构采购苹果(AAPL.O)多款硬件产品，因存在安全担忧。

报导指出，中国发改委和财政部发布的政府采购名单并不包括10款苹果产品，其中包括多款iPad平板电脑和MacBook笔记本等。报导称，6月的草案包括这些产品。

彭博称，禁令适用于所有中央和地方机构。

路透无法立即联系到发改委和财政部官员进行置评。苹果在中国的发言人没有立即对置评请求作出回应。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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