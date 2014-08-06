中国禁止政府机构采购苹果iPad和MacBook--彭博

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月6日 - 彭博周三援引熟悉情况的政府官员报道称，中国禁止政府机构采购苹果 多款硬件产品，因存在安全担忧。
报道指出，中国发改委和财政部发布的政府采购名单并不包括10款苹果产品，其中包括多款iPad平板电脑和MacBook笔记本等。报道称，6月的草案包括这些产品。
彭博称，禁令适用于所有中央和地方机构。
路透无法立即联系到发改委和财政部官员进行置评。苹果在中国的发言人没有立即对置评请求作出回应。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.