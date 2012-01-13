苹果称暂停中国大陆零售店销售iPhone 4S

1月13日在北京三里屯苹果专卖店拍到的人们排队等候购买iPhone 4S的场景。 REUTERS/David Gray

路透北京1月13日电（记者 Terril Yue Jones/Lucy Hornby）---美国消费电子公司苹果(AAPL.O)周五宣布，为了保障顾客和员工的安全，将停止在北京和上海的零售店销售最新的iPhone手机。

苹果周五开始在中国销售iPhone 4S，但在北京的一家零售店近乎引起一场骚乱。

一名苹果发言人称，“iPhone 4S的需求超乎想象，目前在中国的苹果零售店均已售罄。”

该发言人并表示，“由於在三里屯聚集的大量人群，以及为确保我们的顾客和员工的安全，很遗憾三里屯店无法营业。iPhone 4S暂时不在北京和上海的零售店进行销售。”

顾客仍可以通过苹果在线商店预定iPhone 4S，或在苹果中国合作夥伴中国联通(0762.HK)处购买。

苹果北京三里屯旗舰店周五宣布，无法如期开售iPhone 4S，遭致愤怒顾客鸡蛋袭击。大量顾客在苹果店外整夜排队，等候购买该手机。

工作人员在周五黎明前用扩音喇叭告诉排队人群，iPhone 4S无法按时开售，并告诉他们各自离去，一些顾客因而同安全人员发生扭打。

苹果最新iPhone 4S，在万众期待中於周五登陆中国大陆。三里屯店取消发售的原因，显然是因感到店外人群杂乱，恐有混乱景象出现。

26岁的黄先童（音译）在该店外称，他前一天晚上11点过来排队，广场上队伍之外挤满了人。

他说：“早上5点左右，广场上的人拥过来，队伍完全消失。大家都在争斗，一些人还受伤。警察也开始打人，大声叫喊。”他想为自己女朋友买一台iPhone 4S。

顾客要求苹果给予解释，一些人用塑料袋带来生鸡蛋，向苹果店的玻璃墙砸去。

一名20多岁的男子在该店外说：“我昨天下午就过来等了，而今天早上他们却说不卖了。他们太让顾客伤心了，苹果的所作所为不像话。”

另一个20几岁的男子也喊道：“我们忍饥挨冻，他们就说不卖了，为什麽？为什麽？”

人群于上午10点左右从该店外离去。

据中国电视新闻报导，苹果在北京另一家专卖店外的人群较为有序，该店在早上9点之前就卖光全部的2,000台iPhone 4S。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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