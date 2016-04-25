焦点：中国叫停苹果iTunes电影和iBooks服务 令其长期增长蒙阴

2015年1月23日，杭州，工人们在为一家苹果专卖店开业做准备。 REUTERS/Chance Chan

路透4月22日 - 苹果(AAPL.O)的移动娱乐服务在中国被叫停，给这家科技公司带来新的挑战。该公司即将公布财报，料将宣布iPhone手机销售首次出现下滑。

上周四有消息称，苹果的iTunes电影和iBooks商店在中国无法使用，此时对于该公司而言正是一个脆弱的时刻。苹果高管已经表示，第二季iPhone手机销售将首次出现下滑。当季财报将在周二公布。大中华区是苹果按营收计的第二大市场，任何风吹草动都会让投资者非常敏感。

TECHnalysis研究的分析师Bob O’Donnell表示，苹果高管已经将这项增长中的业务定位为潜在的营收来源，因该公司旗舰设备产品的销售已经趋平。

“这使人对于这个对苹果长期而言将具有战略重要性的领域产生疑虑，”他说。

纽约时报周四报道称，一政府监管机构要求苹果停止该服务。此前北京方面在3月出台监管政策，严格限制在线发布内容，尤其是外资企业。

不过O’Donnell称，这项服务如果一直被禁，才会造成问题。苹果周四在一份声明中称，希望尽快向中国消费者提供这项服务。

苹果在与中国当局打交道方面有良好的纪录，该公司在中国推出了Apple Pay等一系列服务，但有些分析师质疑，该公司未来是否可能受到冷遇。

“这是否是中国政府对苹果施加更大压力的开始？”研究公司Forrester的分析师Frank Gillett问道。“这个转折有象征性的意义，但问题在于这有多大程度的预示性。”

苹果去年底才在中国推出线上图书和电影服务，尚未来得及培养出中国消费者的使用习惯。

“在中国，人们不是为了iTunes而购买iPhone，”O'Donnell说。“他们是为了彰显身分地位而拥有苹果产品，这和硬体比较有关系。”

但对苹果而言，中国消费者对手机的胃纳攸关其季报表现。预计苹果将公布iPhone销售首度出现季度下滑，降至约5,000万，反映出全球市场饱和。

汤森路透I/B/E/S预估，苹果经调整过的每股获利将下滑14%至2美元，营收则减少10%至520亿美元。(完)