日本抗议中国将南京大屠杀和慰安妇档案申报世界记忆名录

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透东京6月11日 - 日本周三抗议中国将南京大屠杀和日军强征慰安妇的相关档案和文献申报联合国世界记忆名录。
“在中日双方应该努力改善关系之际，中国试图夸大中日历史一个特定时间段内的负面问题，利用联合国教科文组织达到政治目的，这非常令人遗憾。”日本内阁官房长官菅义伟在例行记者会上表示。
“我们今天提出抗议，要求中方撤回申请。”
中国外交部周二称，已经将南京大屠杀和日军强征慰安妇的相关档案和文献申报联合国世界记忆名录，目的是牢记历史，珍惜和平，防止类似暴行重演。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。