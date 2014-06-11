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时事要闻 | 2014年 6月 11日 星期三 16:58 BJT

日本抗议中国将南京大屠杀和慰安妇档案申报世界记忆名录

路透东京6月11日 - 日本周三抗议中国将南京大屠杀和日军强征慰安妇的相关档案和文献申报联合国世界记忆名录。

“在中日双方应该努力改善关系之际，中国试图夸大中日历史一个特定时间段内的负面问题，利用联合国教科文组织达到政治目的，这非常令人遗憾。”日本内阁官房长官菅义伟在例行记者会上表示。

“我们今天提出抗议，要求中方撤回申请。”

中国外交部周二称，已经将南京大屠杀和日军强征慰安妇的相关档案和文献申报联合国世界记忆名录，目的是牢记历史，珍惜和平，防止类似暴行重演。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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