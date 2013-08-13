中国商务部有条件批准美国百特收购瑞典金宝的反垄断审查

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京8月13日 - 中国商务部周二周表示，附加限制性条件批准美国百特(BAX.N)收购瑞典金宝的经营者经集中反垄断审查。
去年12月31日，商务部收到百特收购金宝经营者集中反垄断申报。商务部经过审查认为，百特收购金宝对持续肾脏替代治疗商品(CRRT)系列商品市场和血透系列商品中的血透透析器市场可能产生排除、限制竞争的效果，商务部决定附加限制性条件批准此项经营者集中。
商务部要求百特剥离其全球的CRRT业务，包括确保剥离业务存活性和竞争力所需的有形资产和无形资产，并于2016年3月31日前，在中国境内终止尼普洛代工生产协议。(完)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
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路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。