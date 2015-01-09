中国交通部明确禁止私家车接入“专车”服务

路透上海1月9日 - 中国交通运输部近日表示，由滴滴、快的、忧步、易到用车等提供的“专车”服务属变相黑车，并将大力打击用手机软件等从事非法运营的车辆。

重庆市交通管理部门去年12月开始调查美国Uber电话召车软件，交通部此次颁布了全部禁令。

“各类“专车”软件公司应当遵循运输市场规则，树立品牌意识，承担应尽责任，禁止私家车接入平台参与经营。”

“这会让使用“专车”服务的乘客更加安心、放心出行。”

该声明未具体说明叫车服务软件的名称。

阿里巴巴集团(BABA.N)投资的快的打车和腾讯控股(0700.HK)投资的嘀嘀打车占据了中国出租车叫车服务约90%的市场。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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