中国交通部明确禁止私家车接入“专车”服务

人民币窄幅整理微收跌 客盘购汇较多但短期仍无方向
路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透上海1月9日 - 中国交通运输部近日表示，由滴滴、快的、忧步、易到用车等提供的“专车”服务属变相黑车，并将大力打击用手机软件等从事非法运营的车辆。
重庆市交通管理部门去年12月开始调查美国Uber电话召车软件，交通部此次颁布了全部禁令。
“各类“专车”软件公司应当遵循运输市场规则，树立品牌意识，承担应尽责任，禁止私家车接入平台参与经营。”
“这会让使用“专车”服务的乘客更加安心、放心出行。”
该声明未具体说明叫车服务软件的名称。
阿里巴巴集团(BABA.N)投资的快的打车和腾讯控股(0700.HK)投资的嘀嘀打车占据了中国出租车叫车服务约90%的市场。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。