中国4月棉花进口量同比降47.9% 均价上涨7.5%--行业协会

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京5月16日 -中国棉花协会周五援引海关统计称，4月中国进口棉花22.44万吨，环比增幅1%，同比减少47.9%。
协会网站上的新闻稿称，4月棉花平均进口价格2,087美元/吨，较3月上涨25美元，涨幅1.2%，同比上涨7.5%。
“2014年4月中国棉花进口数量保持稳定，与上月基本持平，平均价格环比同比均有所上涨。”协会新闻稿指出。
数据显示，2014年前4个月共进口棉花98.5万吨，同比下降45.2%。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。