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中国财经 | 2014年 5月 16日 星期五 11:04 BJT

中国4月棉花进口量同比降47.9% 均价上涨7.5%--行业协会

路透北京5月16日 -中国棉花协会周五援引海关统计称，4月中国进口棉花22.44万吨，环比增幅1%，同比减少47.9%。

协会网站上的新闻稿称，4月棉花平均进口价格2,087美元/吨，较3月上涨25美元，涨幅1.2%，同比上涨7.5%。

“2014年4月中国棉花进口数量保持稳定，与上月基本持平，平均价格环比同比均有所上涨。”协会新闻稿指出。

数据显示，2014年前4个月共进口棉花98.5万吨，同比下降45.2%。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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