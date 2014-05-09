中国4月CPI涨幅降至18个月低点 定向微刺激或将加码

* 4月CPI同比上涨1.8%，涨幅降至18个月低点

* 4月PPI同比下降2%，为连续第26个月负增长

* 中国经济下行压力仍大，通缩隐忧渐露

* 定向微刺激或会加码

路透北京5月9日 -中国周五公布的物价数据低于市场预期，4月CPI涨幅降至18个月低点，PPI也连续第26个月负增长，物价走低不仅是中国经济降温的滞后反映，也让通缩隐忧初现。

从已经公布的数据推测，中国4月份的经济数据都不会太好，显示中国经济下行压力仍大。分析师认为，虽然政策预期方向不会有明显转向，但定向发力的微刺激或会加码。

”物价数据不会成为中国货币政策放松的理由。“中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称，目前大的政策基调并没有改变，要改革要结构调整就必须承受经济下行带来的阵痛。

中国国家统计局周五公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%。路透调查预估中值分别为上涨2.0%和下降1.8%。

浏览CPI和PPI图表，请点选（link.reuters.com/gas29v）

数据并显示，4月CPI中的食品价格同比上涨2.3%，非食品价格同比上涨1.6%。从环比来看，4月CPI下降0.3%，PPI下降0.2%。

**物价环比涨幅持续回落引通缩隐忧**

尽管已是春暖花开的季节，但CPI环比涨幅连续两个月的回落让分析师们感受到经济降温的寒意。加之此前公布的4月贸易数据虽回正，但国内需求的不旺仍略见一斑。

中国银行国际金融研究所宏观经济研究主管温彬称，总体上看通胀数据是低于预期的，CPI涨幅偏低主要是由于食品、尤其是猪肉价格影响，且房租、服务等非食品因素环比持平或者增长缓慢。

他认为，4月份虽然有一些促增长的投资措施出来，但由于时间的原因还没有对当月的PPI构成太大支撑。考虑到夏粮还会丰收，预计全年CPI应该在同比上涨2%左右，相比3.5%的年度目标属于中低速增长。

牛犁也提到，4月份的CPI比预期为低，PPI持续回落，显示消费品需求不旺，而PPI的持续回落也表明制造业生产领域仍面临产能过剩的压力。结合外贸数据来看，整体判断4月份的经济数据都不会太好，经济下行压力仍大，不排除通缩隐忧。

不过，他们也提到，随着天气回暖以及微刺激政策的效果显现，5，6月份可能会迎来今年物价涨幅的一个小高点，而PPI的降幅亦会持续收窄。对后续政策方向的预期市场也基本一致。

李慧勇就提到，因为目前经济增长放缓，内需外需都不好，需要政策的支持；同时要立足于防范风险。预计二季度货币环境还是相对宽松，除非经济加速回落，外汇占款大幅下降， 那么降准降息都是备选。

温彬也认为，基于通缩的担忧，需要宏观政策做出一些调整，货币政策基调可以从中性转向偏宽松。财政政策可以保持积极，但要发挥更大的效用还是要辅之以适度宽松的货币政策，其关键在于降低整体的社会融资成本。

他表示，不排除还会有进一步的定向降准。如果说前一期的定向降准是对三农贷款，那现在可以通过普遍降准后，把释放的流动性进行定向使用。比如说指定额度投向于中小企业贷款。这也有利于降低中长期融资成本。”这件事现在就可以做了，二季度之内就可以做。“(完)

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。