数据观测：中国4月CPI涨幅料被食品价格拉低 工业和投资企稳

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
* 公布内容：中国4月通胀数据，工业、投资和消费数据
* 公布时间：5月9日（CPI/PPI）；5月13日（工业、投资和消费）
调查结果：(同比，%)
4月数据 中值 区间 上月 上年同期 预测机构数
居民消费价格指数(CPI) 2.0 1.8 ~ 2.2 2.4 2.4 17
工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.8 -2.2 ~ -1.7 -2.3 -2.6 17
工业增加值(4月) 8.9 8.6 ~ 9.2 8.8 9.3 16
固定资产投资(不含农户)(1-4月) 17.7 17.2 ~ 18.6 17.6 20.6 16
社会消费品零售总额(4月) 12.2 11.0 ~ 12.5 12.2 12.8 16
注：固定资产投资前值为2014年1-3月数据。
路透综合17家机构预测中值结果显示，中国4月CPI同比涨幅料放缓，反映食品价格回落；PPI同比则因需求旺季收窄跌幅。此外，得益于微刺激政策的带动，最新的工业和投资增速料止跌企稳。
4月CPI同比涨幅预计为2.0%，低于上月的2.4%；受季节性建设旺季的推动，国内原材料价格触底反弹，可能推动PPI同比跌幅由2.3%收窄至1.8%。4月工业增加值和1-4月固定资产投资分别增长8.9%和17.7%，4月社会消费品零售总额增速料持稳在上个月的12.2%。
“4月以来蔬菜价格大幅回落，猪肉价格再创新低，CPI回落加速，通缩风险加大。同时由于煤钢价格底部反弹，PMI购进和产出价格底部回升，故PPI同比降幅或缩窄。”海通证券研究报告称。海通证券预计4月CPI同比增长1.8%，PPI同比下滑1.8%。
瑞银在研究报告中亦认为，蔬菜、水产品和猪肉需求疲弱，而供给充裕，导致食品价格在4月继续下降，再加上去年同期基数较高，故4月CPI料同比仅温和上升。此外，瑞银称，季节性因素带动国内原材料价格走出低谷，其中金属和化学产品价格反弹明显，PPI同比跌幅或收窄。
而随着政府加快重点投资项目建设步伐，4月基建投资有望延续强势，抵消制造业和房地产投资的低迷。同时最新的PMI数据显示国内订单改善、粗钢产量增长也有所加快，工业品价格跌幅收窄；然而，发电量增速较3月有所下滑，表明其他重工业活动可能较为疲软。
不过海通证券对此却没那么乐观。海通证券在报告中称，中央强调防控地方政府债务风险将抑制基建投资增速，而且传统行业化解产能过剩和企业盈利低迷，再加上房地产泡沫正在破灭，销售持续回落对地产投资构成下行压力。
海通还表示，4月以来发电增速仅为3%左右，较3月的7.4%大幅下滑，预示4月经济将再度下滑。
稍早公布的4月官方制造业PMI连续两个月微升，预示中国经济呈现逐渐企稳迹象，但新出口订单降至荣枯线以下。另外，汇丰中国4月制造业PMI扭转此前连续五个月的跌势，但连续第四个月处于荣枯线下方的萎缩区域。这均暗示经济虽然趋稳，但仍需巩固。
以下为各机构预测详情：(同比%，其中投资数据为1-4月)
PPI CPI 投资 工业 零售销
售
澳新银行 -1.7 2.1 17.6 8.8 12.1
交通银行 -1.8 1.9 18.0 9.2 12.2
美银美林 -1.9 1.9 17.5 8.7 12.0
国开证券 -1.9 2.1 17.9 8.9 12.1
招商证券 -1.9 2.2 18.1 9.0 12.4
中信建投证券 -2.2 1.9 18.0 9.0 12.5
中金(CICC) -1.8 2.0 17.6 8.6 12.0
中信证券 -1.7 2.0 17.2 8.6 12.0
德意志银行 -1.8 2.2 17.7 9.1 12.2
光大证券 -2.0 2.0 17.7 8.8 12.3
海通证券 -1.8 1.8 17.5 8.6 11.0
华宝信托 -1.8 2.0 17.8 8.9 12.0
兴业银行 -1.8 2.0 18.0 9.0 12.4
上海证券 -1.9 2.2 18.6 8.8 12.1
申银万国 -1.8 2.2 17.3 8.6 12.2
渣打银行 -2.2 2.1 ~ ~ ~
瑞银 -1.8 2.1 17.7 8.9 12.2
注：~ 表示暂无。(完)
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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