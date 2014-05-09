分析师看中国4月CPI和PPI(更新版)

路透北京5月9日 -中国国家统计局周五公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，涨幅为18个月低点。工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，为连续第26个月负增长。

分析师认为4月通胀低于预期主要受气候及食品影响，预计4月可能为上半年低点。不过从输入型通胀、国内经济下行压力来看，CPI和PPI都有通缩的征兆。

主要数据:

--CPI同比上涨1.8%(路透调查中值为上升2.0%)

--PPI同比下降2%(路透调查中值为下降1.8%)

--CPI环比下降0.3%，PPI环比下降0.2%

--CPI中食品价格同比上涨2.3%，非食品价格上涨1.6%

以下为市场人士的评论:

--齐鲁证券宏观分析师 罗文波：

CPI的增长符合此前预期。但目前生猪存栏量和供销比都处于历史低位，因此，预计未来几个月CPI涨幅会扩大。

PPI预计未来会保持平稳态势，仍然处于小幅的负增长区间。原因是PMI仍然处于荣枯点以下，说明需求处于低位；而美元指数的强势也不会给大宗商品价格带来上涨的动力。

-- 兴业证券首席宏观分析师 王涵

当前，猪肉的价格上涨很快，这受到前期猪肉价格猛跌的影响。预计猪肉价格在10个月内都难以恢复产能。这会成为未来致使CPI涨幅上行的主要推手。届时可能出现经济低增长而物价涨幅较高的局面，压缩宏观经济调控的空间。

而PPI未来也难以回复正增长。这主要由于房地产行业的疲弱。很多房企此前借入大量短期高息债务，给财务造成巨大成本压力，影响商品房后续建设，从而影响周边行业的需求。

--国泰君安宏观分析师 汪进：

CPI还是低于市场预期，不过跟我们测算差不多，是2012年10月以来首次低于2%。主要是受鲜菜和猪肉等食品价格下跌所致。

推动CPI涨幅回落的都是非持续性因素，并不会改变未来的通胀走势，维持5月CPI同比上涨2.2%的判断不变。

较为宽松的政策可能延续的时间能更长一点儿。如果单纯从政策调控角度来看，是有必要降准的，但当前环境下也面临政策不能放松的压力。未来政策动向还是取决于经济走势，当局要努力稳住经济增长的下限。

--中银国际 研究部宏观经济小组 叶丙南：

感觉整体上通胀数据还是低于预期。CPI方面，食品价格环比跌幅较大，有一些季节性因素在里面，但结合服务类价格涨幅比较低，还是可以反映出整体消费需求是偏弱的。PPI方面，耐用消费品需求低可能会有所传导，工业活动不振对于能源、车用燃料也有影响。这些都是与整体经济趋势保持一致的，我认为从中释放的信息并不是很好。

全年CPI增幅我还是暂时维持2.6%的预测，后期可能会有下调。猪肉价格从去年下半年下降，这对于供给产生的影响可能会在今年下半年体现出来，后期涨幅可能会比较大。不过CPI的涨幅上行也不会太多，可能也就在零点几个百分点。

我比较担心的是房地产行业下行，这对于工业品、耐用消费品的价格都会有影响，而且会对投资产生影响，后期的负面因素可能主要来自这个地方。

宏观政策方面，我认为短期内全面放松的可能性较低。毕竟现在还是希望推进去产能这个进程，可能经济要体验一段时间的阵痛期吧，如果现在全面放松，那之前的努力可能半途而废，不是一个好事情。

--招商证券宏观分析师 赵可：

4月份物价回落超出预期，主要是天气因素影响，4月下旬食品和蔬菜价格回落，同时翘尾因素也有所回落，双重因素的迭加导致物价涨幅低于预期，而PPI的持续回落则与国际大宗商品价格的回落有关，加之国内经济不是太好，因此延续回落之势。

从趋势看，随着天气回暖以及影响物价的诸多因素综合分析，预计5，6月份有可能迎来今年物价上涨的一个小高点，而PPI二季度也有可能跌幅收窄，但高度有限。从政策面预期看，定向发力以及微刺激政策的基调不会改变，预计不会有大的政策调整。

--广发银行金融市场部高级交易员 颜岩：

CPI低于市场预期，食品环比依然为负。其中蔬菜和猪肉价格环比降幅依然居前。在翘尾较高的二季度，菜价和肉价大幅反弹的动力较弱，有利于降低CPI反弹幅度。当然猪肉价格很难继续下降。PPI方面，上游工业品价格回落，下游生活资料平稳，目前的经济环境下，生产资料没有反弹的动力。

CPI在未来货币政策中的参考权重可能会继续下降，全年来看，即使肉类价格明显反弹，也很难对CPI造成上行压力。货币政策仍会平稳为主，全面降准的可能性很小。二级市场上，债券利率快速下降已经透支了部分预期，存在反弹需求。

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为敩：

CPI的涨幅略逊于预期，主要是由于食品价格的下行。这和今年的暖冬效应有关。目前来看，能繁母猪的供应数量减少，可能会带动CPI涨幅后期比较强力的回升。总体来看，短期内CPI的涨幅还会小幅下行，在今年四季度见底回升。

PPI虽然仍是负增长，但由于需求回升，以及国家对过剩产能的调控，未来的降幅会收窄，但仍会在年内维持负增长。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

4月消费价格指数同比上涨1.8%，涨幅低于市场平均预期，基本处于预期下限，这主要受食品因素环比大幅下滑推动，这折射出总需求相对不足。同时工业生产者价格环比继续下行，显示产能过剩压力较大。

展望未来，5月价格指标可能出现反弹，这源于未来经济形势会逐渐趋好，因为中国政府已经采取扩大投资等微刺激举措，后面投资会继续发力。

从政策上看，现在市场对央行降准的呼声在增强，但短期看，降准的概率不大，相对来说放松存贷比限制可能更有助于支持经济恢复；汇率上，人民币还会处于偏弱走势，大幅升值可能不大，除非未来贸易数据非常强劲。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

CPI同比涨幅比预期的要低，主要是因为食品价格降幅大于预期的缘故，非食品价格基本符合预期。气候转暖导致生鲜食品供应增加，以及猪肉价格明显回落都是原因，都是基本面之外的因素造成的。

从目前情况看，4月是年内低点的概率比较大，预计未来CPI涨幅在2-2.5%之间。猪肉价格前期跌得太多，现在价格到了底部，未来会缓慢回升。而且去年5月基数比较低，都会使得5月CPI涨幅回升。

货币政策就当前情况来讲，一是要立足于稳增长，因为目前经济增长放缓，内需外需都不好，需要政策的支持；二是要立足于防范风险，因为金融创新比较大，风险点也比较多。

预计二季度还是相对宽松，除非经济加速回落，外汇占款大幅下降， 那么降准降息都是备选。

--中国银行国际金融研究所宏观经济研究主管 温彬：

总体上看通胀数据是低于预期的，CPI涨幅偏低主要是由于食品、尤其是猪肉价格影响，且房租、服务等非食品因素环比持平或者增长缓慢；而4月份虽然有一些促增长的投资措施出来，但由于时间的原因还没有对当月的PPI构成太大支撑。考虑到夏粮还会丰收，预计全年CPI应该在同比上涨2%左右，相比3.5%的年度目标属于中低速增长。

现在大家开始关心一个问题：会不会进入通缩？我认为现在是有这方面的担忧的。全球复苏力度并不能对国际大宗商品价格产生上涨的压力，从输入型通胀、国内经济下行压力来看，CPI和PPI都有通缩的征兆。

这就要求宏观政策做出一些调整，货币政策基调可以从中性转向偏宽松。财政政策可以保持积极，但要发挥更大的效用还是要辅之以适度宽松的货币政策，其关键在于降低整体的社会融资成本。

具体来说可以采取多种措施，不排除还会有进一步的定向降准。如果说前一期的定向降准是对三农贷款，那现在可以通过普遍降准后，把释放的流动性进行定向使用，比如说指定额度投向于中小企业贷款。这也有利于降低中长期融资成本。这件事现在就可以做了，二季度之内就可以做。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁：

4月份的CPI数据比预期的要低，PPI也持续回落，按以往惯例3月份后春暖花开，企业开工会趋于活跃，3月和4月CPI数据会有所回升，但从今年看3月和4月CPI环比都是下降，显示消费品需求不旺，而PPI的持续回落也表明制造业生产领域仍面临产能过剩的压力。

很显然，4月份物价涨幅的回落也是中国经济增长放缓的滞后反映，结合周四公布的外贸数据，整体判断4月份的经济数据都不会太好，经济下行压力仍大，不排除通缩隐忧。

**相关背景**

--中国央行发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。

--中央政治局日前会议提出，要保持宏观政策的连续性和稳定性，财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调。

--中国宏观经济先行指标--4月官方制造业PMI在新订单增长带动连续两个月微升，预示中国经济呈现逐渐企稳迹象，其中新出口订单降至荣枯线以下，而购进价格指数回升幅度较大。(完)

(发稿 路透北京中文部； 审校 黄凯)

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