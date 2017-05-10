版本:
中国
中国财经 | 2017年 5月 10日 星期三 09:40 BJT

中国4月CPI同比上涨1.2% PPI同比上涨6.4%--国家统计局

路透北京5月10日 - 中国国家统计局周三公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，略高于路透调查预估中值1.1%。

数据并显示，4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.4%，低于路透调查预估中值6.9%；这是PPI连续第八个月同比正增长。

4月CPI环比上涨0.1%，路透预估中值为持平；PPI环比下降0.4%。4月CPI中的食品价格同比下降3.5%，非食品价格同比上涨2.4%。

以下为4月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8-1.8 2.3

工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.4 6.9 7.6 6.2-7.4 -3.4

（完）

(发稿 宿泱韫; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐