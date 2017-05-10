中国4月CPI同比上涨1.2% PPI同比上涨6.4%--国家统计局

中国服务业创新发展大纲发布 2025年服务业增加值占GDP比重提至60%
路透北京6月21日 - 中国国家发展改革委员会日前发布服务业创新发展大纲（2017-2025 年）》，明确提出到2025年实现服务业增加值“十年倍增”。服务业增加值占GDP比重提高到60%，就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。
路透北京5月10日 - 中国国家统计局周三公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，略高于路透调查预估中值1.1%。
数据并显示，4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.4%，低于路透调查预估中值6.9%；这是PPI连续第八个月同比正增长。
4月CPI环比上涨0.1%，路透预估中值为持平；PPI环比下降0.4%。4月CPI中的食品价格同比下降3.5%，非食品价格同比上涨2.4%。
以下为4月数据详情（同比%）：
实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8-1.8 2.3
工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.4 6.9 7.6 6.2-7.4 -3.4
（完）
(发稿 宿泱韫; 审校)
路透北京6月21日 - 中国国家发展改革委员会日前发布服务业创新发展大纲（2017-2025 年）》，明确提出到2025年实现服务业增加值“十年倍增”。服务业增加值占GDP比重提高到60%，就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。
路透北京6月21日 - 中国国务院办公厅日前印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》，明确了第二批共92个双创示范基地，包括北京市顺义区等45个区域示范基地，北京大学、中国科学院西安光学精密机械研究所等26个高校和科研院所示范基地，中国航空工业集团公司等21个企业示范基地。
路透北京6月21日 - 人民币兑美元即期周三小幅收贬，盘中一度刷新月内新低，逼近6.84关口，中间价连续第二日走弱。交易员称，今日稍早中国A股纳入MSCI指数一定程度提振人民币汇价，但短期影响并不大，因为年中刚需购汇盘较多；不时有大行提供美元流动性，但并没看到明显的规模性结汇出现，料人民币汇价将继续走弱，但空间有限。