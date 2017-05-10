中国4月CPI同比上涨1.2% PPI同比上涨6.4%--国家统计局

中国第二批92个双创示范基地明确 包括北京市顺义区等45个区域基地

路透北京6月21日 - 中国国务院办公厅日前印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》，明确了第二批共92个双创示范基地，包括北京市顺义区等45个区域示范基地，北京大学、中国科学院西安光学精密机械研究所等26个高校和科研院所示范基地，中国航空工业集团公司等21个企业示范基地。