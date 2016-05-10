中国4月CPI同比涨幅平稳PPI跌幅缩窄 货币政策暂处“观察期”（更新版）

路透北京5月10日 - 中国4月居民消费价格指数(CPI)涨幅略低于市场预期，蔬菜价格开始回落及猪肉价格涨幅趋缓，预示未来食品型通胀压力逐渐减弱；工业生产者出厂价格指数(PPI)受大宗商品价格上升影响，同比跌幅料进一步收窄。

分析师认为未来通胀走势仍需要密切关注，但暂不构成影响决策的主要因素。在目前经济显露企稳苗头、供给侧仍然是主要矛盾的背景下，中国货币政策料暂时处于观察期，短期收紧概率较小。

“CPI符合预期，全年料维持在一季度的水平，四季度可能会因为去年同期基数偏低有一个翘尾因素，但整体通胀压力不大，”申万宏源首席宏观分析师李慧勇评价称。

他指出，制造业依然产能过剩，价格缺乏大幅上涨的基础；PPI受大宗商品价格上升影响，跌幅进一步收窄是大概率事件，乐观估计12月可能恢复到零增长，但更倾向于认为收窄到-1%，全年在-3%左右。

“有下行压力的时候就需要政策托一托，如果稳定了政策就要淡出。一季度有企稳的迹象，所以目前货币政策暂时处于‘观察期’，短期收紧概率较小，”李慧勇称。

中国国家统计局周二公布，4月CPI同比上涨2.3%，和上月持平，略低于路透调查预估中值2.4%；其中食品价格同比上涨7.4%，非食品价格同比上涨1.1%。4月PPI同比下跌3.4%，为2014年12月以来最小降幅，路透调查预估中值原本为下降3.8%。

“4月CPI环比回落幅度大，同比上月持平，通胀风险缓解，鉴于国内产能过剩的严峻现实，且食品价格上涨有短期性，通胀近一两年都不会构成影响决策的主要因素，”中国国际经济交流中心研究员王军称。

他认为，经济反弹企稳会有反复，不会一直像市场之前预期得那么乐观，今年会小幅波动，希望在6.5-7%保持下去，为调结构创造好环境、提质增效；对短期高频数据不需要过于关注，政策仍会保持原有基调。

统计局数据显示，4月CPI环比下降0.2%，其中鲜菜价格环比下降12.5%；PPI环比上升0.7%。4月CPI中的食品价格同比上涨7.4%，非食品价格同比上涨1.1%。

中国月度CPI和PPI图表 tmsnrt.rs/1WkqAm9

**货币政策暂处“观察期”**

中国央行在一季度货币政策执行报告称，未来的物价走势很大程度上取决于经济运行状况和宏观政策把握，须继续密切观察；将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，灵活运用各种货币政策工具，从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度。

民生证券宏观分析师朱振鑫、张德礼评价称，4月蔬菜价格环比下跌12.5%，明显低于2012-2015年4月均值-1.17%，极端天气对鲜菜价格的影响消退，鲜菜价格开始补跌；CPI可能已过短期高点，前期CPI同比上涨的主要动力来自猪肉和蔬菜，但两者同比拉动正逐渐减弱。

“权威人士表示不存在滞涨基础，通胀仍需观察，意味着货币宽松不会因此转向，但考虑到增长企稳，宽松的确边际减弱，”他们称。

人民日报昨日刊登权威人士访谈指出，中国经济运行是L型的走势，这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的；当前及今后一个时期，供给侧是主要矛盾，需求侧起着为解决主要矛盾营造环境的作用，投资扩张只能适度，不能过度。

权威人士并称，一方面物价普遍大幅上涨缺乏实体支撑，另一方面出现严重通缩的可能性也不大；但仍要密切关注价格的边际变化，尤其是工业品价格、消费品价格、资产价格及其相互作用。

九州证券全球首席经济学家邓海清表示，前期蔬菜价格上涨是由于天气和春节因素，随着天气转暖，大量蔬菜供应，蔬菜价格必然大幅回落；猪肉价格大涨是生猪和母猪存栏连续数年下滑，猪生长周期需要数月，导致猪肉价格短期易上难下。

至于PPI回暖传导到CPI的可能性也很低，主要原因在于目前发生的PPI回暖更多集中在中上游工业部门，与消费端关联度不大，更多的是修复之前CPI与PPI之间过大的剪刀差。

“2016年CPI中枢高于2015年，2015年CPI中枢约为1.5%，2016年在2-2.5%左右，由于央行维持稳健和中性货币政策，随着通胀上行，央行宽松被封杀，货币政策已经进入‘换挡期’，”邓海清称。（完）