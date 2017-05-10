中国4月CPI温和回升PPI延续收敛 货币政策仍将着力防风险（更新版）

路透北京5月10日 - 受低基数和非食品价格上涨影响，中国4月CPI涨幅略超预期，并升回“1”字头，PPI同比涨幅则延续回落之势，降至年内最低点。分析人士预计，鉴于食品价格涨势乏力，今年CPI整体仍保持温和，而随着大宗商品价格下滑，PPI涨幅料趋向收敛。

相对可控的通胀组合意味着物价仍不构成货币政策的主要考虑因素，货币将保持偏紧态势，着力防风险去杠杆.不过，下半年经济下行压力或再度加大，政策届时可能会向稳增长倾斜。

“物价基本是低水平企稳、稳步回升的状态，整体来看，价格在至少两个季度内不会对货币政策形成过多干扰，”首创证券研发部总经理王剑辉表示，“货币政策为抑制泡沫还是会延续稳步收紧的态势，收紧的速度没有必要改变，步伐没必要停止。“

中国国家统计局周三公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，略高于路透调查预估中值1.1%，为三个月高点；其中，食品价格同比下降3.5%，非食品价格同比上涨2.4%。环比来看，4月CPI上涨0.1%，路透预估中值为持平；其中食品价格下降0.6%，非食品价格上涨0.2%。

4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.4%，低于路透调查预估中值6.9%。这是PPI连续第八个月同比正增长，但却是涨幅连续第二个月收窄，且为年内最低水平。环比来看，PPI下降0.4%，为去年7月份以来环比首次下降。

国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读称，从环比看，CPI上涨主要是受非食品价格上涨的影响。非食品价格环比上涨0.2%，影响CPI上涨0.18个百分点。

受清明节和劳动节假期影响，4月飞机票、宾馆住宿和旅行社价格环比分别上涨6.4%、3.3%和1.7%，上述三项合计影响CPI上涨约0.05个百分点；部分地区启动医疗服务价格改革，医疗保健价格环比上涨0.7%，影响CPI上涨约0.06个百分点；房租和装修费用价格继续上涨，带动居住价格上涨0.1%，影响CPI环比上涨约0.03个百分点。食品价格受鲜菜和猪肉等价格继续下降的影响环比下降0.6%，影响CPI下降约0.11个百分点。

据测算，在4月CPI 1.2%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素和新涨价因素均为0.6个百分点。4月扣除食品和能源的核心CPI同比上涨2.1%，比上月扩大0.1个百分点，保持基本平稳态势。

交通银行金融研究中心首席宏观分析师唐建伟预计，食品价格偏弱的趋势年内持续，非食品今年总体平稳，下半年影响CPI走势主要还是看需求。他称，今年经济料前高后低，下半年CPI通胀压力还会略减轻点，5、6月则受翘尾因素影响还会继续回升，整体呈现中间高两头低，全年在2%，甚至低于2%，通胀压力不大。

中国月度CPI和PPI图表： tmsnrt.rs/2qXN4MP

金融市场方面，11:05左右，中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706和10年期国债主力合约T1706震荡下跌，跌幅均在0.2%左右。中国股市沪综指.SSEC微涨0.17%。

**PPI见顶回落**

与核心CPI保持基本平稳相对应的是，PPI同比涨幅自去年9月由负转正后一路加速上升，在今年2月达到7.8%的高点后，随着大宗商品价格的回落，PPI涨幅开始收窄。分析人士预计未来PPI涨幅料进一步趋向收敛。

“从环比看，4月份PPI由升转降，是去年7月份以来的首次下降。”统计局的绳国庆表示，其中，生产资料价格下降0.6%，生活资料价格下降0.1%。

从主要行业看，价格有升有降。煤炭开采和洗选业则由降转升，上涨0.3%；价格由升转降的有黑色金属冶炼和压延加工业、黑色金属矿采选业、化学原料和化学制品制造业，分别下降3.1%、2.6%和1.3%；价格降幅扩大的有石油和天然气开采业、石油加工业，分别下降4.2%和0.9%，降幅比上月分别扩大4.1和0.3个百分点。

据测算，在4月份PPI 6.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为5.1个百分点，新涨价因素约为1.3个百分点。

交通银行的唐建伟认为，PPI的快速上升与去年去产能有较大关系，终端需求并没有起来，随着补库存终结，对PPI起作用的还是需求，预计PPI涨幅下半年继续回落。

“今年通胀不是货币政策主要目标，政策保持稳健中性，流动性适度就可以了，主要目标是防风险降杠杆。”唐建伟称，4月经济指标已较一季度有所回调，一季度就是全年经济高点，预计下半年经济有放缓压力，货币政策需要略向稳增长倾斜，降杠杆力度将有所减弱。

海通证券宏观团队的姜超、顾潇啸等也指出，4月以来经济高位回落，PPI续降，CPI维持低位，通胀预期显着缓解。但当前政策重心在于金融去杠杆、防风险，央行在2、3月份对存款类公司债权收缩近1万亿，估算3月末金融机构超储率位于1.4%的历史低位。央行4月投放适量货币稳定资金面后在5月初又快速回收，维持货币紧平衡的态度依然未变。

中国人民银行行长周小川近日表示，中国经济已企稳，预计今年能够达到6.5%左右的预期目标；未来货币政策将保持稳健中性，在稳增长、去杠杆、防止资产泡沫和遏制系统性风险之间取得更好的平衡。

以下为4月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8-1.8 2.3

工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.4 6.9 7.6 6.2-7.4 -3.4

（完）