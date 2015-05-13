中国4月投资及消费增速均创数年新低 稳增长力度需加强（更新版）

路透北京5月13日 - 中国最新公布的4月工业、投资和消费三大数据增速均逊市场预期，其中前四月固定资产投资增速更创下近15年新低，4月消费增速亦创逾九年最低。这显示经济下行压力仍然很大，政府稳增长政策力度有待加强。

分析人士认为，此前宽松的政策开始对实体经济起效，但程度非常有限。未来政策宽松程度还将进一步加大，预期仍会有降息降准等宽松政策出台。

“当经济差成为常态，货币政策放松也必然是常态，...货币的放松还在进程当中。”中国知名投行--中金公司债券团队在最新数据点评报告中称。

国家统计局周三公布数据显示，中国4月规模以上工业增加值同比增5.9%，社会消费品零售总额增长10%，增速为2006年2月以来最低；1-4月固定资产投资同比增速12%，创下2000年12月以来最低。而路透此前对投资、工业和消费的调查预估中值分别为13.5%、6%和10.5%。

国家统计局在解读数据时称，4月工业增加值同比增速较3月加快0.3个百分点，其中41个工业大类行业中，有六成左右的行业增速加快；固定资产投资增速放缓，但同时国家政策措施的效果正在显现，基础设施投资增速明显快于全部投资，民间投资比重稳步提高。

“4月份，在传统行业需求不足、结构调整的过程中，体现转型升级特征的产业增长较快。”统计局工业司高级统计师江源表示，“高技术产业与新兴行业增长较快，成为支撑工业生产增长的重要力量。”

不过中金公司债券团队在点评时表示，4月整体经济数据继续差于市场预期，尽管官方解读仍能找到不少亮点，但不可否认数据差不多已经已经是历史新低。

“工业产出反弹主要来自国有企业贡献，反映稳增长发挥作用但力度非常弱...外需萎缩和有效汇率升值抑制工业出口，对工业经济形成较大拖累。”该团队称。

中金认为，在房地产和制造业投资持续下行背景下，基建投资增速同步大幅放缓，固定资产投资因缺少支撑力量而大幅回落；同时，消费继续走弱，脱离货币增长的股市上涨并无明显财富效应。

统计局分项数据并显示，1-4月基础设施投资同比增长20.4%，比全部投资增速高8.4个百分点，但比1-3月却大幅回落了2.7个百分点；同期房地产开发投资同比增长6.0%，比一季度回落2.5个百分点。

中国股市对数据反应不大，沪综指.SSEC收盘跌0.6%；澳元兑美元AUD=D4在数据出炉后下跌10个点子至0.7973美元。

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**稳增长力度需加大**

去年11月以来，中国央行已三次降息并两次降准，旨在缓和经济下行压力。但无论从一季度GDP数据还是4月已公布数据来看，经济增长动能依然严重不足，政策宽松的力度需要进一步加大。

“4月份疲弱的数据已在意料中，包括上周出炉的外贸数据，以及刚刚公布的投资，消费，工业增加值等，都显示经济下行压力仍大，而周日宣布的降息显然也是对目前的经济现实作了反映。”中国国家信息中心高级经济师祁京梅表示。

摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管章俊亦认为，目前实体经济下行压力的确不容小视，为了实现今年政府制定的7%的增长目标，中央政府有必要在二季度加大政策支持的力度，从而确保在一定程度上扭转经济持续下滑的势头，并在二季度末实现企稳回升。

“就具体政策而言，我们认为和以往有所区别的是，预计即将出台的是一整套有规划的政策组合而非单一和零散政策，包括货币财政以及产业和区域政策，鼓励消费和促进房地产健康发展等政策，政策之间是互相呼应和协调，以期发挥政策的最大效应来应对经济增长下滑的严峻局面。”他说。

中国央行一季度货币政策报告中曾提到，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为6.56%，同比回落0.62个百分点。如果再考虑到通胀水平企稳，实际利率也已经开始下降，前期降息降准的效应已经开始初步显现。

但鉴于目前一季度GDP名义增速仅为5.8%，明显低于目前贷款加权平均利率水平，依旧不利于实体经济的复苏，央行进一步下调基准利率的必要性依旧较高。

中共中央政治局会议此前提出，要高度重视应对经济下行压力，加大定向调控力度，发挥投资的关键作用，并强调积极的财政政策要增加公共支出，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。

中金债券团队亦分析称，在货币增速持续回落，实际汇率保持偏强状态，货币条件的放松必然只有通过引导名义和实际利率的下降来放松。

“4月份的降准、5月份的降息绝对不是今年货币政策放松的尾声。”中金表示。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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