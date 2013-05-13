中国4月经济活动温和复苏 料难推新刺激举措--美银美林

中国首季债转股规模2380亿元 煤炭钢铁行业为主--法国外贸银行
路透香港4月7日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表报告称，中国债转股持续发酵，今年首季已达2,380亿元人民币，煤炭和钢铁行业仍是主力，而建筑和运输业的个案持续增加；目标企业未来将延展至其他高杠杆行业，例如铁路和造船业。
路透北京5月13日 - 国际投行美银美林周一发布研究报告称，中国此前公布低于预期的工业增加值等经济数据，显示4月份经济活动温和复苏，并判断二季度国内生产总值(GDP)同比增速有可能难以达到此前其预计的8.1%。
报告并称，预计中国还不会推出新的重大经济刺激举措。当前经济增长不强，但随着反腐倡廉和房市新规的市场冲击逐步减弱，后期经济增速自然会稍微回升。
同时，当前通胀压力较小无需忧虑，政府面对弱增长和低通胀，有空间保持相对宽松的财政和货币政策。除非经济增速进一步下滑，政府可能并不愿意祭出刺激政策。
此外，新一届政府上台伊始，可能希望保持秩序而要防止在财政方面和债市出现任何问题。这可能是最近在理财和债市推出一系列新规的原因，但同时报告也认为新一届政府会防止在此过程中干扰信贷投放。
报告并认为，国外需求仍然疲弱，出口增长或继续保持低位运行，且大宗商品价格近期下跌，企业有可能推迟采购以等候价格进一步削减。预计5月份工业增加值将持平于4月。
中国国家统计局周一公布数据显示，4月规模以上工业增加值和社会消费品零售总额分别同比增长9.3%和12.8%，分别略低于和持平于路透调查的预估中值；1-4月固定资产投资同比增长20.6%，路透调查中值为21%。 (完)
(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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