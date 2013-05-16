中国4月FDI三连增 外贸形势仍充满变数（更新版）

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路透北京5月16日 - 中国4月FDI连续第三个月同比增长，显示中国利用外资情况稳步增长。商务部预计，今年全国利用外资形势仍将保持平稳增长态势。不过，当前外贸形势依然充满变数及不确定性。

商务部发言人沈丹阳周四在例行新闻发布会上并称，近期人民币快速升值，虽然有利于改善进口贸易条件，但对企业出口签约和利润则产生了比较大的负面影响。

今年以来人民币兑美元即期累计升值幅度已达1.37%，离市场预期全年1-2%左右的增幅已经过半，其中4月以来升值幅度就达到0.45%。

“我们认为当前外贸形势依然充满变数或者说不确定性，外贸发展面临着国内外压力还没有根本缓解，对外贸形势一点也不能够过于乐观。”他称。

商务部具体解释道，目前外需不足尚未根本改善，全球性、系统性风险仍值得警惕。而从国内情况来看，一方面国内经济总体向好，但是另一方面劳动力、土地等要素成本上升，融资难、融资贵、人民币升值等诸多困难依然存在。

商务部今日公布，中国4月全国实际使用外资(FDI)金额84.35亿美元，同比增长0.4%。预计在继续朝着提高综合优势和总体效益方向发展的同时，今年全国利用外资形势仍将保持平稳增长态势。

新闻稿并显示，今年1-4月累计实际使用外资金额为383.4亿美元，同比增长1.21%。欧盟、美国对华投资大幅增长，升幅分别为29.68%和33.2%；同期，累计实现非金融类直接投资295亿美元，同比增长27%。

在2011年全年中国实际使用外资金额创历史新高后，去年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

2013年4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

金额 84.35 124.21 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120 92.3 84.01

同比 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9 0.05 -0.74

**光伏行业的多事之秋**

针对欧委会已就欧盟对华光伏反倾销案提出初裁建议案，建议征收临时反倾销税，商务部认为，如果消息属实，那么欧委会的做法将严重违反多边共识，亦将严重危害中欧经贸关系。

“那种不顾后果，一意孤行地滥用贸易救济措施的做法，不仅严重违反各国领导人的承诺，无益于贸易摩擦的解决，还会破坏经济复苏的进程，严重损害复苏的信心”，沈丹阳强调。

他并指出，中方不愿意看到良好的中欧经贸合作大局受到影响，更不愿意与欧盟打贸易战。希望欧方尽快回到之前达成的磋商解决贸易摩擦的共识上，通过对话磋商解决彼此的关注。

之前路透援引消息人士透露，欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)将建议对数以十亿计欧元的中国产太阳能电池板征收惩罚性进口关税。

此外，针对商务部在去年对原产美国、韩国和欧盟的太阳能级多晶硅进行调查一案，发言人表示，按原定时间表大约会在今年6月公布初裁结果。

2012年7月商务部发布公告，对原产于美国的太阳能级多晶硅进行“双反”调查，对原产于韩国的太阳能级多晶硅产品进行反倾销调查，11月又发起对原产于欧盟的太阳能级多晶硅的“双反”调查，并决定对这两个案件合并进行调查。(完)

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(发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯/杨淑祯)

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