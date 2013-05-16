版本:
中国
中国财经 | 2013年 5月 16日 星期四 10:20 BJT

中国4月FDI同比增长0.4%--商务部

路透北京5月16日 - 中国商务部周四公布,今年4月全国实际使用外资(FDI)金额84.35亿美元，同比增长0.4%。

商务部新闻稿并称，1-4月累计实际使用外资金额为383.4亿美元，同比增长1.21%。

此前数据显示，中国3月FDI金额124.21亿美元，同比增长5.65%，连续第二个月同比增长。

在2011年全年中国实际使用外资金额创历史新高后，去年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元，同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

2013年4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

金额 84.35 124.21 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120 92.3 84.01

同比 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9 0.05 -0.74 (完)

(发稿 尹嫄婷 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐