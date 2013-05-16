中国4月FDI同比增长0.4%--商务部

商务部新闻稿并称，1-4月累计实际使用外资金额为383.4亿美元，同比增长1.21%。

在2011年全年中国实际使用外资金额创历史新高后，去年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元，同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。