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中国财经 | 2016年 5月 10日 星期二 16:20 BJT

4月中国FDI同比增长6%达626亿元人民币 1-4月同比增4.8%--商务部

路透北京5月10日 - 新华社周二援引中国商务部数据称，4月全国实际使用外资金额（FDI）625.7亿元人民币（未含银行、证券、保险领域数据），同比增长6%；1-4月吸收FDI累计2,867.8亿元（折453亿美元），同比增长4.8%。

商务部并称，1-4月服务业吸收外资达到2,014亿元，在全国总量中占比70.2%；其中高技术服务业吸收外资325.3亿元，同比增速高达108.6%。

“一带一路”相关国家对中国投资增长保持强劲，1-4月对华投资同比增长19.6%至25.1亿美元。

历史FDI数据实际投资额及同比变动(%)

2016年 金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%）

4月 -- 625.7 6.0

3月 129 823.4 7.8

2月 84.4 536.3 1.8

1月 140.7 882.5 3.2

2015年 金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%）

12月 122.3 770.2 -5.8

11月 103.6 649 1.9

10月 87.7 546.8 4.2

9月 95.6 594.7 7.1

8月 87.1 542 22

7月 82 506 5.2

6月 145.8 895.7 0.7

5月 93.3 573.5 7.8

4月 96.1 590.4 10.5

3月 124 763.8 2.2

2月 85.6 526.6 0.9

注：--表示商务部未提供相关数据。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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