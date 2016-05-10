4月中国FDI同比增长6%达626亿元人民币 1-4月同比增4.8%--商务部

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月10日 - 新华社周二援引中国商务部数据称，4月全国实际使用外资金额（FDI）625.7亿元人民币（未含银行、证券、保险领域数据），同比增长6%；1-4月吸收FDI累计2,867.8亿元（折453亿美元），同比增长4.8%。
商务部并称，1-4月服务业吸收外资达到2,014亿元，在全国总量中占比70.2%；其中高技术服务业吸收外资325.3亿元，同比增速高达108.6%。
“一带一路”相关国家对中国投资增长保持强劲，1-4月对华投资同比增长19.6%至25.1亿美元。
历史FDI数据实际投资额及同比变动(%)
2016年 金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%）
4月 -- 625.7 6.0
3月 129 823.4 7.8
2月 84.4 536.3 1.8
1月 140.7 882.5 3.2
2015年 金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%）
12月 122.3 770.2 -5.8
11月 103.6 649 1.9
10月 87.7 546.8 4.2
9月 95.6 594.7 7.1
8月 87.1 542 22
7月 82 506 5.2
6月 145.8 895.7 0.7
5月 93.3 573.5 7.8
4月 96.1 590.4 10.5
3月 124 763.8 2.2
2月 85.6 526.6 0.9
注：--表示商务部未提供相关数据。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)