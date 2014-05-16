中国1-4月实际使用外资403亿美元 同比增5.0%--商务部

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京5月16日 - 中国商务部周五公布，2014年1-4月中国实际使用外资(FDI)403亿美元，同比增长5.0%。
商务部并公布4月单月实际使用外资（FDI）87亿美元，同比增长3.4%。
商务部新闻稿并称，中国1-4月累计实现对外非金融类直接投资256.9亿美元，同比下降
12.9%。
此前数据显示，2014年1-3月中国实际使用外资(FDI)315亿 美元，同比增长5.5%。
历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):
2014年 金额 同比
4月 87 3.4
3月 122 -1.5
2月 85.5 4.09
1月 107.6 16.1
2013年
12月 120.8 3.3
11月 85 2.4
10月 84.2 1.24
9月 88.4 4.88
8月 83.8 0.62
7月 94.1 24.1
6月 143.9 20.12
5月 92.6 0.29
4月 84.4 0.4
3月 124.2 5.65
2月 82.1 6.32
1月 92.7 -7.3
2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完）
(发稿 沈燕; 撰写 李贺; 审校 黄凯)
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