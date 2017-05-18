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中国财经 | 2017年 5月 18日 星期四 15:32 BJT

中国4月FDI同比下降4.3% 前四个月累计同比微降0.1%（更新版）

（新增更多数据细节和表格）

路透北京5月18日 - 中国商务部周四公布，中国4月实际使用外资金额（FDI）599.1亿元人民币，同比下降4.3%;前四月FDI为2,864.1亿元，同比微降0.1%。

商务部网站刊登的新闻稿称，4月当月新设立外商投资企业3,343家，同比增长42.7%；1-4月，全国新设立外商投资企业9,726家，同比增长17.2%。

中国今年1-3月FDI同比增长1%，其中3月同比增长6.7%。昨日路透根据商务部发布数据测算，中国1-4月ODI（对外非金融类直接投资）规模为263.6亿美元，4月单月约为58.2亿美元，同比降幅高达70.9%。

商务部外资司负责人表示，前四月，行业吸收外资总体保持稳定。服务业实际使用外资2,124.9亿元人民币，同比增长5.5%，占外资总量比重的74.2%。其中，建筑业同比增长146.3%，运输服务业同比增长39.9%，信息、咨询服务业同比增长6.4%。

制造业实际使用外资717.2亿元人民币，占外资总量比重的25%。其中，化学原料及化学制品制造业同比增长32%，通用设备制造业同比增长28.4%。

高技术服务业吸收外资增长较快。1-4月，高技术服务业实际使用外资365.6亿元人民币，同比增长12.4%.

主要投资来源地中，香港地区、台湾地区、欧盟投资保持较高增速。1-4月，前十位国家/地区实际投入外资总额2,699.5亿元人民币，占全国实际使用外资金额的94.3%。其中，香港地区、台湾地区、欧盟28国实际投入金额同比增长15.7%、52%和9.3%（包括这些国家/地区通过自由港投资）。

历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:

FDI ODI

金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%） 金额（亿美元） 同比（%）

4月 -- 599.1 -4.3 *58.2 *-70.9

3月 131.1 878.3 6.7 71.1 -30.1

2月 87 585.9 9.2 57 *-68.2

2017年1月 120 801 -9.2 77.3 -35.7

2016年12月 122.1 814.2 5.7 84.1 -39.4

11月 98.8 655* 0.9* 157 76.5

10月 88.2 572.7* 4.7* 117.4 48.4

9月 92.1 602 1.2 161.6 56.9

8月 87.5 573.2 5.7 153.1 *13.4

7月 77.1 497.6 -1.6 138.9 *85.2

6月 152.3 982.1 9.7 153.4 44.9

5月 88.9 567.7 -1 134.4 --

4月 98.9 625.7 6 199.9* --

3月 129 823.4 7.8 101.7 21.5

2月 84.4 536.3 1.8 179 1.5倍

1月 140.7 882.5 3.2 120.2 18.2

2015年12月 122.3 770.2 -5.8 138.9 6.1

11月 103.6 649 1.9 89.2* --

10月 87.7 546.8 4.2 79.1 14.3

9月 95.6 594.7 7.1 103 5.2

8月 87.1 542 22 135 7

7月 82 506 5.2 75* --

注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良/乔艳红)
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