焦点：中国4月金融数据爆冷 未来“大放水”难再现但整体宽松格局不变

作者 侯向明

路透北京5月13日 - 中国4月社会融资增量和新增贷款大幅下降，M2增速亦创下去年6月以来最低。分析人士认为，“两会”以来地方债置换步伐加快，财政性存款大幅增加，加之整体贷款需求低迷抑制信贷增长；同时，信用风险不断涌现，企业债融资减少亦对社融造成拖累。

他们并称，从近期官方表态来看，借助货币刺激和加杠杆提振经济的预期已被打破，短期大幅政策宽松措施难再现。但鉴于经济回升前景渺茫，且积极的财政政策仍需货币政策配合，目前的整体宽松格局将得以维持。

中国央行周五公布数据显示，4月末广义货币供应量(M2)同比增长12.8%，低于路透调查中值13.5%，并创10个月新低；4月新增人民币贷款5,556亿元，亦远低于9,000亿元的路透调查中值，创下半年新低。

中金固收团队在数据发布后的点评报告中称，总体来看，各项数据弱于预期，一季度的信贷高增长和信用高速扩张未来很难持续。除了地方债发行对4月份金融数据有一定影响以外，未来融资需求逐步放缓和信用风险上升影响信用扩张也值得关注。

“由于定向地方债直接置换存量贷款和非标资产，会导致存量贷款和非标资产的萎缩，这个是4月份贷款增量偏弱的重要因素。今年地方债置换存量债务将会明显加快。”报告称。

据中金统计，4月份地方债发行10,646亿元人民币，是历史单月发行量最高的月份。其中定向置换4,699亿元，占当月发行量的44%，明显超出前期25%左右的比例。

民生证券固定收益分析团队认为，4月M2增速放缓因表内外融资下降叠加信用风险事件增加，企业取消发行增多导致存款派生力度减弱。

“值得注意的是财政存款新增9,318亿元，超越季节性规律，这一方面解释了为什么4月财政缴款时资金面偏紧，另一方面也说明财政支出并不积极，与4月较弱的财政支出数据一致。”该团队报告称。

央行数据并显示，4月财政性存款增加9,318亿元，而前两个月均为减少；4月社会融资规模增量为7,510亿元人民币，比去年同期少3,072亿元；其中企业债券净融资2,096亿元，而3月份为6,457亿元。

中国财政部此前公布，4月全国一般公共预算收入15,523亿元，同比大幅增长14.4%；而全国一般公共预算支出13,109亿元，同比增4.5%，增速为去年5月以来最低。

欲浏览中国2016年4月金融数据图表，请点击：tmsnrt.rs/1TJZKO9

**货币政策不会明显收紧**

本周初人民日报刊登“权威人士”就中国经济前景的谈话，提出经济长期“L型”走势，并指出货币政策过度宽松以及持续加杠杆可能带来的系统性金融风险，暗示短期货币“大放水”情景难再现。

中信证券固定收益首席分析师明明认为，4月金融数据遭遇“当头一棒”，信贷大降、M2回落、社融下滑，令市场猝不及防。但这与权威人士对稳增长让位于调结构的强调一致，未来经济复苏更趋温和，局部时点出现小幅下滑也不必惊慌。

他并称，货币政策大宽松时代已是过去，中短期内降准降息不会重临；即便未来信贷增速再加压力，在逆回购+MLF（中期借贷便利）+PSL（抵押补充贷款）成为货币政策新组合的背景下，央行仍可通过PSL等准财政信贷工具托底稳增长，因而全面宽松难现。

南京证券固定收益分析师杨浩则称，相对过去一年，4月开始货币收缩是确定的，但不会持续，经济长期下行的背景下货币没有持续收紧的环境。稳增长是改革的前提，货币适度宽松是常态，收紧是阶段性的调整。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊并指出，积极财政政策的落实和推进依然需要货币政策来配合，因此未来货币政策在回归稳健的过程中不会明显收紧，但在实际操作层面更多的表现为配合积极财政政策的实施。

他并举例称，上周央行公告从5月开始每个月对政策性银行开展上个月特定投向贷款的PLS操作，就是某种程度上的货币政策配合准财政政策的实施。

“未来在‘紧信用+货币和财政双宽’的新的政策组合下，随着未来货币政策释放的流动性更多的通过财政政策引入实体经济，大类金融资产将在一定程度上呈现去杠杆的态势，从而在一定程度上防范系统性金融风险的累积。”他说。

人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。（完）