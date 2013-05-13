中国4月财政收入同比增6.1%

中国长安与蔚来合组电动汽车合资事业
路透北京4月10日 - 中国电动汽车初创企业--蔚来汽车周日表示，中国第四大汽车制造商长安汽车将与蔚来设立合资事业，在研究及销售电动汽车的研究及销售。
路透北京5月13日 - 经济放缓导致中国财政收入增速维持低位。中国财政部周一数据显示，4月全国公共财政收入11,431亿元人民币，同比增长6.1%，增速和上月持平。
财政部网站新闻稿显示，4月全国公共财政支出9,308亿元，同比增长18%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：
2013年4月 3月 1-2月 2012全年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
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财政收入 6.1 6.1 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9 4.2 8.2 9.8 13.1 6.9
财政支出 18 7.2 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6 11.7 37.1 17.7 10.8 8.0(完)
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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