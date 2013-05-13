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中国财经 | 2013年 5月 13日 星期一 18:22 BJT

中国4月财政收入同比增6.1%

路透北京5月13日 - 经济放缓导致中国财政收入增速维持低位。中国财政部周一数据显示，4月全国公共财政收入11,431亿元人民币，同比增长6.1%，增速和上月持平。

财政部网站新闻稿显示，4月全国公共财政支出9,308亿元，同比增长18%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：

2013年4月 3月 1-2月 2012全年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

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财政收入 6.1 6.1 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9 4.2 8.2 9.8 13.1 6.9

财政支出 18 7.2 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6 11.7 37.1 17.7 10.8 8.0(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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