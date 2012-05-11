4月全国财政收入同比增幅急剧下降

路透北京5月11日电---经济增长放缓以及企业利润下降等因素,带来的税收收入增幅下降,导致中国4月全国财政收入同比增幅急剧降至6.9%,远低於3月的增幅18.7%.

中国财政部网站周五刊登新闻稿称,4月全国财政收入10,774亿元人民币,比去年同月增加692亿元;其中税收收入同比仅微增2.6%,至9,428亿元.

"本月财政收入增幅继续大幅下降,尤其是税收收入增幅下降更多,主要受经济增长趋缓、价格涨幅回落、企业利润下降、实施结构性减税等因素影响,"新闻稿称.

稍早中国国家统计局公布的4月工业、投资和消费同比增幅均低於预期,当月规模以上工业增加值同比增长9.3%,为2009年5月以来最低;社会消费品零售总额同比增长14.1%,创2006年11月以来新低;1-4月固定资产投资同比增长20.2%,亦低於预期.

新闻稿亦显示,1-4月,全国财政收入比去年同期增长12.5%,增幅同比回落18.9个百分点;其中税收收入增长8.1%,增幅同比回落22.4个百分点.

今年4月全国财政支出7,885亿元,同比增长8%;1-4月累计全国财政支出32,003亿元,同比增长26.2%.

财政部此前中央和地方预算草案报告中称,2012年预算全国财政收入113,600亿元,增长9.5%,加上从中央预算稳定调节基金调入2,700亿元,可安排的收入总量为116,300亿元;今年预算全国财政支出124,300亿元,增长14.1%.(完)

参看详情请点选财政部网站(gks.mof.gov.cn)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

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