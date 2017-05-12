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中国财经 | 2017年 5月 12日 星期五 16:13 BJT

中国4月社融规模增量1.39万亿元 较上年同期多6133亿--央行

路透上海5月12日 - 中国央行周五公布，4月社会融资规模增量为1.39万亿元人民币，比上年同期多6,133亿元。

刊登在央行网站的新闻稿并称，初步统计，2017年4月末社会融资规模存量为164.2万亿元，同比增长12.8%。

数据并显示，其中4月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5,164亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站 here

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(发稿 吴芳/边竞；审校 林高丽)

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