中国4月结售汇逆差同比降近四成 居民购汇处于近一年半低位

路透北京5月17日 - 中国4月银行结售汇逆差149亿美元，为连续22个月出现逆差，环比续扩但同比下降37%，且远期结售汇签约顺差为51亿美元。外管局解读称，4月境内主体涉外收支行为总体平稳，企业对外直接投资回归理性，居民个人购汇规模目前处于近一年半最低水平。

外管局网站刊登答记者问并称，今年以来中国经济保持了稳中向好的发展势头，经济增长的稳定性不断增强，未来发展潜力依然较大，同时金融市场扩大开放的效果继续显现，进一步巩固了跨境资金流动平稳、均衡发展的基础。

“4月境内外汇供求继续处于基本平衡状态，并且总体好于3月，”外管局称。

外管局提到，4月非银行部门涉外收付款逆差较3月下降；居民个人购汇进一步回落，4月居民个人购汇规模同比和环比均有所下降，目前处于近一年半的最低水平。

数据显示，境内主体涉外收支行为总体平稳。市场主体结汇率略有提升、购汇率保持基本稳定。4月，银行客户结汇与涉外外汇收入之比为63%，较一季度上升1个百分点；银行客户购汇与涉外外汇支出之比为68%，与一季度基本持平。

企业跨境融资亦继续增加。4月末，企业海外代付、远期信用证等外币进口跨境融资余额较3月末增加20亿美元，已连续14个月增长。

而企业对外直接投资回归理性。2017年以来，中国对外直接投资更加平稳，流向制造业、信息传输、软件和信息技术服务业的投资占比有所上升。

中国国家外汇管理局周三公布，4月银行结售汇逆差149亿美元，上月为逆差116亿美元。外管局并公布，1-4月银行结售汇逆差558亿美元。

外管局数据并显示，2017年4月境内银行代客涉外收付款逆差153亿美元，较上月174亿美元逆差收窄12%。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

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