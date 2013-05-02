中国4月百城住宅均价环比11连升--中指院

资料图片：3月14日，在上海一房展会上，一名工作人员在摆放楼盘模型。REUTER/Aly Song

* 4月百城新建住宅均价环比11连升但涨幅略收窄

* 房价同比涨幅进一步扩大至5.3%

* 市场成交明显降温

* 但部分地区供不应求未缓解，房价上涨压力犹存

路透北京5月2日 - 随着4月中国各地房地产调控细则纷纷落地，楼市成交明显降温，但房价上涨的压力尚未得到根本缓解。中国指数研究院周四公布数据显示，4月百城新建住宅均价连续11个月环比上升，同比涨幅则进一步扩大。

而不同城市住宅市场分化继续加剧，在一些城市环比涨幅逾3%的同时，部分城市房价却在下跌。这一状况将加大调控的复杂性。

中指院报告称，4月全国100个城市新建住宅平均价格环比连续11个月上涨，涨幅1%，略低于前月的1.06%；同比亦五连升，涨幅则从3月的3.9%扩大至5.34%。

百城之中，环比上涨的城市为76个，较前月减少八个。

中指院称，3-4月以来，多地“国五条”细则落地实施，在整体调控政策继续从严的背景下，市场成交明显降温，主要城市新房、二手房成交量在3月达到近年来高点后明显下降，住宅均价环比涨幅微幅缩小，价格环比下跌的城市个数略有增加。

在一线城市及部分热点二线城市，部分开发商调整开盘和定价策略，如延迟推盘、高开低走、取消精装修或用“精装分拆”降低合同价等，但供不应求态势尚未缓解，房价上涨压力犹存，十大城市住宅均价环比涨幅达1.31%。

“展望未来，房价上涨过快的城市仍存在调控政策加码风险，市场预期较为复杂，不同城市住宅市场将进一步分化。”中指院指出。

数据显示，北京、上海等十大城市住宅均价环比涨幅较3月的1.25%略有扩大，同比则上涨7.89%；环比涨幅最大的城市为北京，涨3.1%。天津是十大中唯一环比下跌的城市。

中指院指出，值得注意的是，十大城市二手房价格环比涨幅为1.87%，较3月缩小近一个百分点，其中杭州再度出现下跌。

新“国五条”实施细则中有关二手房交易严格按转让所得20％计征所得税这一规定，一度在政策执行空窗期引发大量需求入市，导致3月二手楼市成交大增。

多个城市在4月出台调控细则，北京二套房贷款首付比例提高至七成，北京、广州全面执行商品房限价指导，苏州、杭州公积金门槛提高，贷款额度收紧。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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