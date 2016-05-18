4月中国70个大中城市新建住宅售价同比升6.2% 环比涨1.2%

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，4月70个大中城市新建住宅销售价格同比升6.2%，连续第七个月上升且涨幅扩大。
从环比看，4月新建住宅销售价格较上月上涨1.2%，连续一年上涨，涨幅较前月小幅上升。
统计局数据显示，重点城市中，北京与上海4月新建住宅销售价格指数同比分别上涨18.3%和28%。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：
同比(%) 环比(%)
4月 6.2 1.2
3月 4.9 1.1
2月 3.6 0.6
2016年1月 2.5 0.4
2015年12月 1.6 0.3
11月 0.9 0.3
10月 0.1 0.2
9月 -0.9 0.3
8月 -2.3 0.3
7月 -3.7 0.3
6月 -4.9 0.4
5月 -5.7 0.2
4月 -6.1 -0.01
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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