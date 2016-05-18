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中国财经 | 2016年 5月 18日 星期三 10:04 BJT

4月中国70个大中城市新建住宅售价同比升6.2% 环比涨1.2%

路透北京5月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，4月70个大中城市新建住宅销售价格同比升6.2%，连续第七个月上升且涨幅扩大。

从环比看，4月新建住宅销售价格较上月上涨1.2%，连续一年上涨，涨幅较前月小幅上升。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海4月新建住宅销售价格指数同比分别上涨18.3%和28%。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

2016年1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

5月 -5.7 0.2

4月 -6.1 -0.01

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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