4月中国70城房价环比上涨个数过九成 惟政策收紧风险下涨势渐缓（更新版）

路透北京5月18日 - 中国楼市4月涨势未歇，由点及面进一步铺开，统计局70个大中城市房价中，上涨个数已超过九成，同比涨幅创下两年新高，一线城市放慢脚步的同时二三线涨幅扩大。

不过，权威人士在人民日报上明确否定楼市“通过加杠杆去库存”的做法，并强调实行差别化调控政策，意味着上涨过快的地区未来调控收紧的可能性加大，政策支持力度的减弱将导致楼市涨势开始放缓。

路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，4月70个大中城市新建住宅销售价格同比升6.2%，连续第七个月上升且涨幅扩大，涨幅创下2014年4月来最高。4月房价环比上涨1.2%，为连续一年上升，涨幅较前月略扩大。

“房价总体继续上涨，上涨城市个数继续增加，但城市间涨势出现新变化，一线城市涨幅较上月有所放缓，二、三线城市涨幅开始扩大。”统计局城市司高级统计师刘建伟表示。

据其介绍，北京、上海、广州、深圳四个一线城市的新建商品住宅和二手住宅价格环比涨幅均双收窄，深圳二手住宅价格环比甚至出现下降，而部分二线城市环比涨幅比上月进一步扩大，有些已超过一线城市涨幅。

统计局初步测算，4月份新建商品住宅价格环比综合平均涨幅一线城市比上月收窄0.7个百分点，二、三线城市比上月分别扩大0.3和0.2个百分点。

浏览70个大中城市房价图表：tmsnrt.rs/1WDpXnZ

北京上海深圳房价图表：tmsnrt.rs/1WDpz8N

数据显示，4月70个大中城市新建商品住宅价格环比上涨的城市有65个，比上月增加3个，环比涨幅在1%以上的城市有22个，比上月增加4个，环比涨幅在5%以上的城市有2个，比上月增加1个；最高涨幅为5.8%，比上月扩大0.4个百分点。

中国银行国际金融研究所研究员李佩珈认为，二季度房地产市场走势将更加分化，一线房价涨幅放缓，二三线呈现平稳增长态势，一方面仍有去库存政策支持，另一方面对投机活动也会加强监管，总体政策基调是引导其平稳发展，不会再出现一季度过快上涨的势头。

4月70城新建商品住宅价格指数中，合肥、厦门、南京位居前三，环比涨幅分别为5.8%、5.3%和4.4%。

随着热点城市量价齐升，土地市场也再掀高潮。南京诞生历史上的单价地王，上海远郊地区的地价再创新高。

**未来涨势渐缓**

中原集团研究中心总监刘渊认为，随着政策风向的转变，支撑一季度楼市反弹的因素减弱，预计未来楼市增长将放缓。据中原监测的54个城市日成交数据测算，5月上半月成交环比有所下行。

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，一线城市的房价偏高，部分投资投机资金开始撤出一线城市，进而进入二线城市，这使得此类二线城市的价格涨幅开始超越一线城市。从另一个角度看，这也会增加部分二线城市政策收紧的风险。

人民日报稍早刊登权威人士撰文明确了股市、汇市、楼市的政策取向。提出“房子是给人住的，这个定位不能偏离，要通过人的城镇化‘去库存’，而不应通过加杠杆‘去库存’，逐步完善中央管宏观、地方为主体的差别化调控政策。”

“这是十分明确的对于楼市加杠杆方式去库存的否定。我们估计如果后续经济继续企稳，则楼市政策可能会进一步收紧，差别化调控政策可能会在更大范围内扩展。”方正证券首席宏观分析师郭磊点评道。

在一系列利好政策支持下，中国楼市已全面回暖。1-4月房地产开发投资增速7.2%，房地产开发企业到位资金同比增长16.8%，增速分别提高1个和2.1个百分点。同期，商品房销售面积和销售额同比增长36.5%和55.9%，涨幅有所上升。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

2016年1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

5月 -5.7 0.2

4月 -6.1 -0.01

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）