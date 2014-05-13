分析师看中国4月工业、消费和投资数据（更新版）

(新增分析师观点)

路透北京5月13日 -中国国家统计局周二公布，4月工业增加值同比增长8.7%，社会消费品零售总额同比增长11.9%，1-4月固定资产投资同比增长17.3%。该三项数据均低于此前的路透调查中值。

此前路透访问分析师的预估中值分别为增长8.9%、12.2%和17.7%。

主要数据:

--4月工业增加值同比增长8.7%（路透预估中值为增长8.9%）

--4月社会消费品零售总额同比增长11.9%（路透预估中值为增长12.2%）

--1-4月固定资产投资同比增长17.3%（路透预估中值为增长17.7%）

以下为市场人士的评论:

--中国农业银行总行战略规划部 付兵涛：

工业增加值同比增速略低于3月份，与之前公布的4月份制造业PMI数据基本吻合。不过，考虑到4月份工业增加值环比增速略有回升，这预示着工业生产动能还是所有恢复的。

投资增速继续回落，应该主要与房地产投资回落有关，因为土地购置面积和房屋新开工面积都在下降。不过基础设施投资增速在回升，预计下一步基础设施投资力度还会继续加大。需要指出的是，民间投资增速也在下降，很大程度上也与房地产投资增速下降是关联的，因为房地产投资中民间投资占比在70%以上。

消费增速与之前基本稳定，考虑到目前中端消费仍然旺盛，预计后期消费增速将小幅回升。

--西南证券宏观研究员 刘峰：

消费的增速总体符合预期，但投资增速逊于此前的估计。由于今年贸易情况复杂，不确定性强，因此，完成年初经济增长的目标主要还是靠投资和消费。

从消费上看，近期楼市的波动较大，拉动消费主要靠汽车销售。据测算，4月份单月全国汽车销售量超过了200万辆，与历史同期比，这个数目过大，并不正常。可能是由于部分城市限购预期导致的车辆提前消费。因此，这个数据不可持续，同时会影响未来汽车的销售情况，为今后消费增长带来压力。

从投资看，政府希望通过为刺激定向发力，以小博大，带动相关产业链整体发展。但与此同时，应该看到，今年中央拉动的投资金额比往年少，同时土地财政收到抑制，因此整体投资的增速能否稳住，还要看地方政府能不能找到新的投资标的，转变投资结构。

--民生证券宏观团队：

房地产拖累经济继续下行 政策有望进一步放松。

4月工业增加值同比增速小幅回落至8.7%，尽管内部政策发力、外部需求改善，但受房地产下行拖累，工业增速仍未企稳。

4月固定资产投资增速小幅回落至17.3%。分项看，制造业投资表现平稳，同比增长15.2%；房地产投资同比增速回落至16.4%，新开工和销售均有不同程度回落。库存较高，居民房贷收紧销售遇冷，银行风险偏好回落导致融资约束趋紧，促使房地产投资增速不断下行。国家预算内资金同比增速回升到18.5%，4月高铁和棚户区改造为主的微刺激措施持续出台。但基建投资的回升只是有限对冲房地产投资的下滑，整体投资增速仍然出现小幅回落。

4月社会消费品零售总额名义同比增速回落至11.9%。受抑制“三公”消费政策影响，限额以上单位消费品零售额同比增速仍维持低位。受房地产销售不振影响，家具和建筑装潢材料的同比增速均有所回落。

利率市场化、金融机构高负债成本通过居民中长期贷款影响了房地产销售，房地产销售下行滞后冲击到房地产开发投资，房地产投资的下行难以通过基建投资有效对冲。此外，实体长端融资成本维持高位导致金融支持实体经济力度偏弱，预计央行会加大公开市场投放力度，维持稳定的短端流动性预期，或直接通过定向流动性宽松的方式降低特定领域的融资成本。

--中国银行国际金融研究所宏观经济研究主管 温彬：

虽然市场对4月份的数据(预期)比较乐观，因PMI的数据有一些复苏，以及固定资产投资包括政府启动的铁路建设，棚户区改造，安居房等中央投资的大型项目可能对投资有所恢复，但从数据看，整体略低于预期。不过也符合前期克强总理的区间论，左右论，显示经济增长应该还是在合理区间。

目前房地产这一块作为重要投资方向趋冷特征比较明显，现阶段，政府也是在用民生改造，保障房等措施，开启一些项目来对商品房开发作为替代，以避免收缩过大，影响经济本身。

此外，制造业、基础设施领域相关的，政府启动了很多的大项目，避免投资增速放缓，17%多的投资增速对经济增长压力还是比较大。

投资增速下降的原因有几个：一些地方投资领域不多；地方政府官员GDP考核这一块不是很重要，自身主观动力不足；第三，地方政府融资渠道也在变窄，债务存量以及自身压力，投资能力受到制约，所以最近中央项目启动得比较多，地方投资意愿和动力下降比较大。

政策方面争论比较多，财政政策放松没有异议，异议比较多的是货币政策，中性向偏松的过渡是否必要，但小川的最近讲话浇灭了这样的预期，但货币政策总阀门仍有放松的压力，经济下行压力加大的话还是需要在货币政策上有一个宽松的走势。

目前社会融资和信贷增长看，对中小企业还是面临融资难和融资贵的问题，没有根本解决，随着影子银行在收紧，银行信贷增速在放缓，信贷增长未来不容乐观，从总量上可以降准，但释放出来准备金可以定向给中小企业的额度，以避免降准后流向限制行业、负债高的行业，且有助于降准后商行主动降低融资成本。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

4月份的投资，消费与工业增加值低于市场预期与此前公布的PMI指标回升，相应抬高市场预期有关，事实上，PMI作为先行指标与宏观指标间有一定时滞，PMI的转好不一定会体现在当月的数据上。

综合分析，只能说4月份的投资，消费，工业增加值较前几个月的明显回落有所企稳，但经济下行压力仍大，形势依然严竣，而周一公布的M2增幅有所增加，回到13%以上，显示货币政策没有以前那么紧了，但期待放松也不现实，目前仍是政策和经济形势的观察期。

--中银国际研究部宏观经济小组 叶丙南：

数据低于市场预期，整体上还是延续了一季度的趋势，与CPI、PPI等其他数据也比较吻合，反映的都是消费需求偏弱。

下半年出口应该不会再恶化、已经见底了，目前最大的风险点还是国内房地产行业。市场预期在恶化，消费、投资都在下滑，对相关的投资和耐用品消费都会产生不利影响；上游土地市场冷下来，这是地方政府之前很多基建投资所依赖的资金来源。

房地产行业下行现在市场已经没有太大分歧了，这会让更多的风险点暴露出来，现在是朝着这个方向去的。我认为短期内明显的政府干预、政策转向是不会有的，还是会进行微刺激，当然这些都取决于房地产行业恶化的情况。

--浦发银行金融市场部宏观分析师 曹阳：

社会消费品零售总额增长速度有所回落，主要受到房产消费下滑和收入增长放缓的影响。

投资方面，虽然基建投资发力，增长势头回升，但是同样受制于制造业和房地产业投资下滑。

预计未来，政府会继续采取定向宽松的政策，出台结构性投资和企业减税的政策预期增强。同时，金融监管部门在收缩表外贷款的同时，保持中长期投资的稳定。在房地产领域，监管层会放宽居民贷款，防止地产回落。

--中信建投研究发展部副总裁 胡艳妮：

经济处于下行周期，政策还未能对冲下行。现在房地产不行，制造业没人投，没有需求，经济处于惯性下行。政策还会陆续出，市场目前对降准降息也传的比较多。我预计房地产放松，加大财政支出都有可能，但短期降准可能不大，也没有必要，主要还是想发展债券市场。不过也不排除因外汇占款采取降准。

经济下行压力还是挺大的，原来预计二季度经济会在微刺激下有所好转，目前看来可能最多企稳在7.4%左右。

--上海证券宏观经济首席分析师 胡月晓：

经济运行工业消费基本维持平稳，加上投资回落，经济运行整体呈现了偏软的态势，上周五下降的价格形势，实际上就已反映了经济运行的疲弱局面。当前中国经济的增长速度的维持仍然要靠投资，但投资结构的改变，会带来单位投资资本形成的提高。

微观经济运行困难和宏观增长平稳延续的组合格局将延续。微观困难的局面，使得经济运行中风险暴露上升；风险管理和保增长的需要，使得未来降息的概率进一部上升。

经济运行格局“宏观稳、微观差”格局不变，通缩风险大于通涨，降息概率大于降准。

--海通证券宏观 姜超、高远：

4月投资降至16.6%，工业降至8.7%，均低于预期；4月基建投资回落，地产略升而制造业低迷，去杠杆去产能令投资持续受限，且地产销售、土地购置等大多指标继续恶化；融资下滑而贷款利率抬升，信贷条件收紧意味着经济寻底路漫漫。

--民族证券宏观策略分析师 陈伟：

相比于一季度经济增速7.4%，二季度下行压力还是挺大的。

房地产方面，地方政府采取的措施构成的提振作用不大，因为之前很多地方限购也不严厉。限购作用不大，主要还是要看资金这块儿。资金没有改善的话，其它都很难有明显的改善。没有银行在资金上面的配合，肯定不行。

--国泰君安宏观研究员 薛鹤翔：

越稳越伤心，相比一季度政策层面有变得更积极些，但整体来看效果并没有体现出来，至少市场希望看到的温和的经济增长也没能看到。

工业、投资和消费都是趋于下行，真实的经济增长是不行的，同时因为通缩的蔓延，投资和消费也在拉低，也许实际的消费并没有那么差。

除了真实经济没有活力之外，通缩也渗透到各个方面，所以各个方面表现都差强人意。

现在的稳增长和调结构，不存在哪只手会松一松的情况，政策选择很艰难。但总理也说了有信心有实力实现全年7.5%左右的增速，高层对GDP还是有要求的。预计稳增长还是会加码。

--澳新银行中国经济师 周浩：

数据都低于预期，上半年GDP（增速）到不了7.5%。剔除掉春节（影响）的几个月，消费增速是过去10年的最低；投资增速则创2002年以来最低，近几个月投资都没看到任何反弹，不知新开工项目情况如何。

总体来看，经济还没完全企稳，还在下行，没有见底。我们认为，有政策放松刺激的需要，这样才能带来反弹。时点上越快越好，初期应该是降准，但光降准可能不足以扭转经济颓势。

没刺激的话，经济增速或维持在7.0%左右。利率和外汇市场当前已充分消化了这种情况；但假如中长期下行风险存在的话，利率下行或持续。

--华融证券研究部副总经理 马兹晖：

比较低的预期还低一些，工业增速和预期差不多，但也是比较低的水平。原来的第二产业主要带动经济增长的模式已经不可能了；消费也比较差，居民收入放缓带来的压力还是比较大的。

要是去年看到这样的数据，还比较担心，但今年一季度GDP和工业、投资的匹配度也不是太高，因此二季度还不是特别悲观，(GDP增速)7.4%还是有可能的。

目前就业状况也挺好的，老百姓日子整体过得也还行，难过的是企业和政府。如果刺激的话，那就是企业好过点儿，但又给政府埋下更多的雷。总体来看，刺激的必要性不是太强。

政府预计还是会保持定力，数据比上月略差一些，但还没有出现加速下滑的趋势。政府容忍度会更高一点儿。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

数据偏弱，反映内需全面回落，消费、工业、投资增速均放缓。说明经济下行压力仍大，政策方面还需要保持偏宽松的环境。在财政上还需进一步增加支出，以及增加审批投资项目；货币政策方面，考虑到外汇占款和非标产品等因素较为不利，可以考虑逆回购、定向降准、降低一般贷款成本等。

还是维持二季度经济环比回升，全年经济增速略低于去年的判断。

**相关背景**

--中国央行发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。

--中共中央政治局会议称，经济发展的基本面没有改变，要保持宏观政策的连续性和稳定性，财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调。

--中国4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，涨幅降至18个月低点；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，连续第26个月负增长。

--中国宏观经济先行指标--4月官方制造业PMI在新订单增长带动连续两个月微升，预示中国经济呈现逐渐企稳迹象，其中新出口订单降至荣枯线以下，而购进价格指数回升幅度较大。

(发稿 北京中文部；审校 曾祥进/张喜良)

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