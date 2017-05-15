中国4月经济稳中稍缓 政策继续着力防风险但需警惕超调

路透北京5月15日 - 随着工业品价格高位回落，企业补库存渐进尾声，中国4月经济稳中稍缓，工业和投资增速均逊预期，消费则保持平稳增长。结合此前先行数据PMI和各项高频数据，证实中国经济二季度以来增势确已较首季减弱，市场多认为边际放缓已在意料之中。

鉴于今年的重要任务在于防范系统性金融风险，而经济一两个季度内“稳增长”压力还不太大，政策面仍可能保持较紧态势。但分析人士也提醒称，需谨防政策超调导致金融市场的不稳定以及经济基本面的大幅波动。

“总体上看经济平稳运行，边际上有放缓。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示，增长减速但是在底线之上，尽管监管已经开始了，但相当多的任务有待进一步完成，经济稳、监管严、流动性紧至少会持续3-6个月。

他对今年的经济走势较为乐观，认为二三季度基本上增长无忧，预计分别在6.8%和6.7%。重点还是去杠杆和货币政策正常化，值得关注的是四季度和明年，价格上行结束后，经济可能面临新挑战。

中国国家统计局周一公布，4月规模以上工业增加值同比增长6.5%，低于路透调查预估中值7.1%；4月社会消费品零售总额同比增10.7%，略高于路透调查预估中值10.6%。

统计局并公布，1-4月固定资产投资同比增长8.9%，不及路透调查中值9.1%。其中，前四月民间固定资产投资同比增速为6.9%。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长邢志宏在发布会上表示，从供求关系来看，尽管PPI的同比涨幅最近两个月有所回落，但是多数行业的供求关系改善的势头在进一步延续，市场需求继续扩大。微观主体的活力普遍增强，一季度小微工业企业调查表明，小微工业企业产品的订单在持续增加，去产能、去库存的效果十分显着。目前小微工业企业反映资金正常或者充裕的比例已经达到了70%以上，这是2012年以来一个比较高的水平。

“当前经济总体平稳、稳中向好的态势是能够持续的。”但他并指出，当前经济上行的动力和经济下行的压力是并存的，一些长期积累的结构性矛盾依然是存在的，部分产业产能过剩的问题还是比较突出的；地区之间的发展也还是不平衡的；民间投资的增长动力还需要进一步增强。

“4月经济数据全面走弱，前期驱动经济回升的库存周期已接近尾声。5月以来地产销量降幅收窄，但发电耗煤增速继续下滑，经济依然呈现缓慢下行态势。”海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸等表示。

他们分析称，4月工业增加值同比增速较3月大幅回落，印证4月发电量增速和PMI生产指标双双下滑。需求、价格双双回落，而库存被动回补，令企业生产意愿走弱。4月固定资产投资增速较3月小幅回落。三大类投资中，制造业投资大跌至3.3%，是投资增速回落主因；基建投资微幅反弹至17.4%，仍处高位；房地产投资上升至9.8%，前期地产销量高增对地产投资的带动仍在持续。

欲浏览工业增加值图表，请点选：tmsnrt.rs/2qHqpsm

欲浏览房地产开发销售图表，请点选：tmsnrt.rs/2qic1Ff

中国债市周一早盘期、现货齐走暖，国债期货强势相对更为明显，现券收益率则收窄跌幅。交易员表示，周末前后监管层密集发声维稳，减轻市场此前对暴力去杠杆的担忧；资金宽松及4月工业增加值数据等弱于预期，亦助力暖势延续。中国股市沪综指.SSEC早盘则收高0.28%。

**谨防政策超调**

尽管分析人士对经济何时下行压力大到需要稳增长的时点存有分歧，但普遍预期未来一两个季度政策将延续当前“防风险”为重的态势。不过有人士指出，需要防止政策出现超调的风险。

中国国际经济交流中心信息部副部长王军表示，一季度由于去年基数低、补库存没有完成，经济增速还比较理想，进入年中和下半年，这些因素发生改变，对未来偏谨慎，价格回落也会导致生产扩张受影响、利润也会收窄。经济下行压力会越来越大，加上最近货币政策以及监管趋严，像一季度超预期增长很难看到。

他称，今年宏观调控重点关注点在防范金融风险上，尽可能使市场平稳出清、平稳去杠杆。防范风险的重要性要大于稳增长。近期最高层强调金融安全，包括出了一系列监管反腐风暴，市场有一个适应的过程。监管也会调整节奏，这也是管理层和市场博弈、互相适应的过程。

王军认为，中央虽然不会把稳增长放在优先位置，但也会关注经济增长的稳定。经济下行压力肯定有，但不会失控，不会影响到整个宏观调控的安排，“这个压力是可控的，在预期之内的。”

而摩根士丹利华鑫证券的首席经济学家章俊指出，虽然在“防范系统性金融风险，推动金融去杠杆”的整体大背景下，最近政策层面的收紧有其必要性，但考虑美联储在6月份会再次加息，届时外部风险会重新上升，同时叠加国内经济增速下行压力加大，中国经济在下半年会面临更为严峻的挑战。

“我们认为监管层有必要兼顾‘稳增长’和‘控风险’之间的平衡，谨防政策超调导致经济基本面的大幅波动。 ”

他指出，今年十九大的召开又决定了今年不仅是“监管年”，而且是“政治年”。如果下半年经济增速回落的幅度过大，而十九大召开由需要创造一个相对稳定的经济和金融环境，政策可能被迫再次转向的话，届时会面临两个可能的情形：一是如果转向幅度过小，再加上政策传导的时滞，可能会导致十九大前后经济基本面低迷；二是如果转向幅度过大，可能会导致资产价格泡沫重启，经济结构失衡幅度加大。

“这两种情形无论是政府还是市场都不愿意见到的，因此目前监管层在政策力度的把握上需要更为谨慎。”章俊称。

中国国务院总理李克强周日表示，中国政府将继续实施稳健的货币政策，把防控金融风险放在重要位置，在保持金融稳定、逐步去杠杆、稳定经济增长之间保持平衡。

中国此前密集出台金融监管措施引发市场波动。央行上周五晚间发布一季度货币政策执行报告称，中国央行的“缩表”不一定意味着收 紧流动性，且4月已经转为“扩表”；下一阶段货币政策将寓改革于调控之中，把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，为稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险提供相对平 稳的流动性环境。

以下为中国4月工业与消费、前四月投资同比变动详情（%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

4月工业增加值 6.5 7.1 7.6 6.5-8.0 6.0

固定资产投资(不含农户)(1-4月) 8.9 9.1 9.2 8.7-10.7 10.5

4月社会消费品零售总额 10.7 10.6 10.9 9.1-12 10.1

注：固定资产投资数据前值为2017年1-3月累计数据。

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/

（完）