中国4月规模以上工业企业利润同比增速续放缓至14%--国家统计局

路透北京5月27日 - 中国国家统计局周六公布，4月全国规模以上工业企业实现利润总额5,727.8亿元人民币，同比增长14%，增速比3月继续放缓9.8个百分点。

1-4月全国规模以上工业企业实现利润总额22,780.3亿元，同比增长24.4%，增速比1-3月放缓3.9个百分点。

国家统计局工业司何平对数据解读称，工业利润增速放缓，是前期高位增长后的合理回归，总体看，目前工业利润仍保持良好增长态势。

他并举例指出，4月利润增速高于近几年水平，2012-2016年该增速分别为5.3%、12.2%、3.3%、-2.3%和8.5%；同时累计利润亦保持较高增速，连同利润总额和新增利润等均为2012年以来同期最高值。

“工业利润不但保持良好增势，企业各项效益指标也在持续改善。”他同时称，消费品制造业和高技术制造业对利润增长的支撑作用增强，主营业务收入利润率同比上升，杠杆率则持续下降。

统计局数据并显示，截至4月末，规模以上工业企业资产负债率为56.2%，同比下降0.6个百分点。

1-4月规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额5,148.6亿元，同比增长58.7%；股份制企业实现利润总额15,677.1亿元，增长26.7%；私营企业实现利润总额7,507亿元，增长14.3%。

何平在解读中还指出，价格因素对利润增长贡献下降，产品出厂价格和原材料购进价格向正常回归，钢铁、汽车和化工等行业利润增长明显放缓。

不过他也同时表示，目前，为保持工业利润平稳增长，需要密切关注原材料购进价格上涨快于产品出厂价格，导致整个工业特别是中下游行业成本上升，以及财务费用增长加快，企业融资成本存在上升压力。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

1-4月 24.4 4月 14.0

1-3月 28.3 3月 23.8

2017年1-2月 31.5 1-2月 31.5

2016年1-12月 8.5 12月 2.3

1-11月 9.4 11月 14.5

1-10月 8.6 10月 9.8

1-9月 8.4 9月 7.7

1-8月 8.4 8月 19.5

1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6

（完）

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