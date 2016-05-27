中国4月工业利润同比增速回落明显 受投资收益由升转降等影响（更新版）

路透北京5月27日 - 受投资收益由升转降、营业外净收入增长放缓等主要因素影响，中国4月全国规模以上工业企业利润同比增速回落至4.2%，较3月下降6.9个百分点。

中国国家统计局周五公布，4月规模以上工业企业实现利润总额5,020.1亿元；1-4月工业企业实现利润总额18,442.2亿元人民币，同比增长6.5%，增速比1-3月回落0.9个百分点。

工业利润图表：tmsnrt.rs/1TDBDkU

国家统计局工业司何平认为，今年3月工作日比去年同月多一天，4月工作日比去年同月少一天，4月工业利润增速回落除工作日因素引起的基数效应外，还有工业产品销售增速回落、投资效益由升转降、营业外净收入增长放缓等。

统计局数据显示，4月工业企业主营业务收入同比增长2%，增速比3月份回落2.6个百分点；营业外净收入同比增长56.2%，增速比3月回落12.1个百分点。

4月工业企业投资收益同比下降19.8%，而3月份则同比增长20.4%。投资收益由升转降，对利润增长的作用也由正拉动变为负拉动，使全部规模以上工业企业利润增速回落2.7个百分点。

此外，4月电子行业盈利同比下降5.9%，3月为增长59.2%；电力行业利润下降11%，3月为增长10.2%；汽车制造业利润增长4.4%，增速较3月明显回落9.8个百分点。

“仅这三个行业就导致全部规模以上工业企业利润增速回落7.2个百分点，其中，由于这三个行业投资收益由升转降原因导致回落2.6个百分点。”何平称。

统计局新闻稿显示，1-4月份，在41个工业大类行业中，33个行业利润总额同比增加，8个行业减少；规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.66元，产成品存货周转天数为15.1天，应收账款平均回收期为39.5天。

4月末，规模以上工业企业资产总计981,308.2亿元，同比增长5.7%；负债合计557,681.4亿元，增长4.8%；资产负债率为56.8%。规模以上工业企业应收账款112,936亿元，同比增长8.8%；

此外，统计局称，4月末工业企业产成品存货36，591亿元，下降1.2%，为近年来首次负增长，表明企业库存压力正在缓解。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2016年1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6（完）

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