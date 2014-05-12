中国4月新增信贷略低预期M2则反弹

图为上海浦东金融区附近，一名男子站在黄浦江上的一艘船上。 REUTERS/Aly Song

* 4月新增信贷略低预期，M2增速反弹至13.2%

* 短期内仍以观望为主，货币政策不会轻举妄动

* 二季度经济若未有改善，不排除放松可能

作者 李宏薇

路透上海5月12日 -中国4月新增信贷略低于预期，而M2增速自历史低位反弹。最新数据并未给议论纷纷中的货币政策走向提供新的指引，短期内以静制动可能性仍大，以待二季度经济形势明朗后再作分晓。

业内人士并称，放眼更长时间，即使未来真的出台实质放松政策，预计力度也不会太强，配合经济结构调整的温和手段将是首选。

中国央行周一公布，4月新增人民币贷款7,747亿元，低于路透调查中值的8,800亿元；4月末广义货币供应量(M2)同比增长13.2%，路透调查中值为12.2%。此前3月M2增速创出有数据以来新低。同时公布的4月份社会融资规模为1.55万亿元，比去年同期少2,091亿元。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮认为，从M2增速反弹等数据来看，中国经济短期将有改善，但也不会转为乐观，而只要不再恶化，降准等手段就很难见到。

市场这种短期内以稳为主的政策判断，也顺应了央行行长周小川的最新表态。

凤凰网周六援引中国央行行长周小川讲话称，虽然经济形势有变化，但对经济形势的判断还需要更准确一些，短期数据不一定说明问题。

当然，目前中国经济形势不甚理想，且行且看之下，不排除未来仍有放松的可能。

“如果二季度经济数据真的比较差，不排除届时会有放松的政策出来。但从之前官方言论看，即使出力度应该也不会太强。”民生银行金融市场部首席分析师李志强表示。

中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速(当时亦为7.4%)。

中国M2及新增贷款图表，请点选 link.reuters.com/zyc39v

**4月M2增速自历史低位反弹**

在略显平淡的4月主要金融数据中，自3月历史低位回升至13%上方的M2增速引发关注。

对此，兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽认为，该指标的反弹，应该跟理财资金季节性入表和出表的波动有直接的关系。

“今年3月理财回表(转为存款)没有2011到2013年那么多，4月份出表(减少存款)的也就少，单月差额回落到7,000亿元左右。2013年出表多，2014年出表少，所以M2同比增幅高了。”她解释说。

中金债券观点进一步指出，除理财的进出表外，同业存款增长变化也可能对M2增速产生了影响。

具体来说，1月份也出现过存款增量和增速明显下降，而M2增量上升情况，即普通存款向同业存款转移，当时与余额宝等货基规模大幅上升有关。不排除4月份同业存款也可能因为货基或者银行的类现金管理产品增长将普通存款转化为同业存款。

此外，4月债券和股票融资的增长，也助力M2反弹。

在1.55万亿的社会融资规模中，除各类贷款外，企业债券净融资3,663亿元，同比多1,624亿元；非金融企业境内股票融资751亿元，同比多477亿元。

肖丽还指出，“从去年二季度后，央行就在控制同业了。今年一季度信贷投放并没有很多，未来额度应该都要投出来。从这个角度看，我认为未来M2同比在13%-14%之间波动的可能性较大，再回落至13%以下的可能性较小，政策放松的条件还是不具备。”

中国人民银行副行长刘士余周六表示，要下决心整顿金融同业业务和各类理财业务，否则极易把投资和社会公众导向追逐短期高利、不追求长期回报，对资本市场发展产生极大的溢出效应。(完)

(审校 曾祥进)

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