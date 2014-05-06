数据观测：4月新增贷款料较上月回落但仍处高位 M2增速略有回升

* 公布内容: 4月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间，最晚5月15日

--调查结果:

4月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比% 12.2 11.8-12.6 12.1 16.1 16

新增人民币贷款(亿元) 8,800 8,000-9,800 10,500 7,929 16

人民币贷款余额同比% 13.9 13.5-14.0 13.9 14.9 9

--数据要点:

接受路透调查的16家机构预测中值显示，4月末M2同比增速料为12.2%，比上月的12.1%略有上升；4月新增人民币贷款8,800亿元人民币，低于前月的10,500亿元，但仍处于较高水平。

4月份，随着银行同业监管加强，通道业务收缩，非信贷融资将延续萎缩态势。而银行同业资产的收缩，对广义货币创造形成了一定约束，降低货币创造。

瑞银报告认为，虽然外汇占款波动加大，但央行流动性管理相对谨慎，因此4月银行间市场流动性仍较为稳定。这一背景下，四大行4月前两周的新增贷款投放势头据报导较为稳健。预计今年4月新增人民币贷款将达到8,000亿左右，符合季节性规律。

中国一季度经济数据公布后,在经济下行压力仍大的现实面前，定向发力的微刺激政策不断。定向微刺激措施内容涵盖税收、棚户区改造和中西部铁路建设，稳定外贸以及在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目等。

“今年第一季度信贷投放显着慢于2004-2010年期间平均水平，加之第一季度经济增速放缓，企业盈利恶化。预计4月信贷投放将加快。”兴业银行报告称。

上周央行公开市场正回购减力，净投放资金910亿元人民币，以稳定月末及五一小长假前的资金面；目前经济运行虽处偏弱运行格局，但宏观政策依旧以微刺激为主要方向，货币政策在此基本框架下也暂难有大动余地，稳中略偏松仍是主基调。

2014年第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对4月中国存款基准利率及准备金率继续维持不变预期，而二季度降准预期则有所上升。[

以下为本次路透调查结果:

机构名称 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余

(亿元人民币 额 (同比%)

)

澳新银行 12.2 8,000 ~

交通银行 12.0 8,500 13.8

招商证券 12.2 9,000 ~

中信建投 11.9 9,800 ~

美银美林 11.8 86,00 13.9

中信证券 12.0 9,000 ~

国开证券 12.1 9,100 14.0

中金公司 12.3 9,000 ~

德意志银行 12.2 8,000 13.8

光大证券 12.3 9,000 ~

海通证券 12.1 8,000 ~

华宝信托 12.3 9,000 13.9

兴业银行 12.6 9,000 13.9

上海证券 12.6 8,000 13.9

申银万国 12.1 8,381 13.5

瑞银 12.2 8,000 13.8

注：~表示数据不可得。(完)

(发稿 李贺; 审校 谢衡/曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。