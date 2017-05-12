中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）

(新增市场评论和更多细节)

路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。

分析人士认为，今年防范金融风险已成宏观调控的重中之重，未来一段时间监管仍是主旋律，受此影响表外融资依旧面临压力，年内社融增量料还将继续放缓；而货币政策接下来主动调整的可能性仍不大，中性稳健基调难改。

国务院发展研究中心金融研究所王洋称，“4月金融数据看上去都不错，信贷超预期可能和监管表外回表有关，货币供给有所减速，不过幅度尚可。”

中国央行周五公布，4月新增人民币贷款1.1万亿元，高于此前路透7,140亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.5%，低于路透调查中值10.8%。

交通银行金融研究中心高级研究员陈冀表示，4月新增贷款环比增加超预期，很大程度上由于实体经济融资需求和居民户对于楼市的非投资需求仍超预期。不过居民户新增贷款依然较高，楼市严控的政策背景下，未来也难以持续。

他并指出，票据融资持续减少，信托贷款大幅增加，以及企业债与股权融资的减少，也在进一步验证当前市场利率上移后，近期实体经济融资需求一部分由直接融资向间接融资转移。

中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩亦谈到，4月非金融企业中长期贷款达到5,226亿元，这一方面说明金融支持实体经济的力度在加强，另一方面则可能是因为在强监管、去杠杆的政策压力下，债市收益率的不断上行已经催生了资产轮转现象的发生，银行业将更多的资金配置到了信贷资产中。

央行并公布，4月社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6,133亿元；其中对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5,164亿元。初步统计，4月末社会融资规模存量为164.2万亿元，同比增长12.8%。

**监管趋严基调不变**

中国银监会正就整治金融乱象继续进行摸底调研。两位消息人士透露，银监会本周稍早下发特急专项调研通知，就如何防范新型业务风险，如利用同业存单等中短期同业负债对接中长期非标资产，债券投资、委外业务风险防范等开展调研。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮预计，在融资超预期背景下，经济暂无现实的下行风险，货币政策基调不变。若美国6月加息，央行料继续上调公开市场逆回购等操作利率；金融去杠杆将继续推进，但前期疾风骤雨式的监管风暴已经引发市场剧烈波动，后续监管政策收紧步调料趋于平缓。

“新增社融规模的高点去年11月已现，预计后期伴随监管政策落地还会继续下行；如果禁止资管产品多重嵌套，非标还会进一步下降，社融增速也会往下走，对经济影响还是偏负面的，”申万宏源证券固定收益分析师孟祥娟称。

中国银监会审慎规制局局长肖远企周五表示，银监会会从全局角度来做好银行监管工作，同时特别注意绝不因为处置风险而引发新的风险。他在周五召开的银监会新闻发布会上并表示，目前还处于摸清底数，对风险点和风险水平必须做到心中有数，未来有更针对性地处理问题。

德国商业银行中国首席经济学家周浩认为，货币政策近期还是不会有太大变化，继续中性，但监管政策将持续推进，货币政策可能更多承担托底的作用，“就像今天的MLF，虽然大量但还是难让市场安心。”

中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行本周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。（完）