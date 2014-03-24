中国4月起调降储备棉投放竞卖底价--协会

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京3月24日 -中国棉花协会周一称，中国将调整储备棉投放政策，自4月起标准级储备棉竞卖底价将由18,000元/吨调整为17,250元/吨。
刊登在中国棉花协会网站上的新闻稿指出，2013年度临时收储即将结束，为了保证纺织企业用棉需求，“有关部门决定自4月1日起调整储备棉投放政策，标准级竞卖底价将由18,000元/吨调整为17,250元/吨，具体方案将于近日公布。”
中国今年对新疆棉花、东北和内蒙古大豆不再采取临时收储，而实行目标价格制度补贴试点。目前正在制定基本方案，处于政策设计时期。小麦、玉米、油菜籽等品种今年仍实行临时收储。（完）
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(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数