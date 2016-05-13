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中国财经 | 2016年 5月 13日 星期五 16:20 BJT

中国央行：4月末M2同比增12.8% 当月新增贷款5556亿元

路透上海5月13日 - 中国人民银行周五公布数据显示，4月末广义货币供应量(M2)同比增长12.8%，低于路透调查中值13.5%；4月新增人民币贷款5,556亿元，亦远低于9,000亿元的路透调查中值。

央行数据并显示，4月末人民币贷款余额同比增长14.4%，低于路透14.8%的调查中值。

以下为具体历史数据：

货币供应量(较上年同期%):

4月 3月 2月 1月 2015/12 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

M2 12.8 13.4 13.3 14.0 13.3 13.7 13.5 13.1 13.3 13.3 11.8 10.8 10.1

M1 22.9 22.1 17.4 18.6 15.2 15.7 14.0 11.4 9.3 6.6 4.3 4.7 3.7

M0 6.0 4.4 -4.8 15.1 4.9 3.2 3.8 3.7 1.8 2.9 2.9 1.8 3.7

人民币贷款:

4月 3月 2月 1月 2015/12 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

新增(亿元) 5,556 13,700 7,266 25,100 5,978 7,089 5,136 1,0500 8,096 14,800 12,700 9,008 7,079

余额(万亿) 99.12 98.56 97.19 96.46 93.95 93.36 92.65 92.13 91.08 90.27 88.79 87.52 86.61

同比增长(%) 14.4 14.7 14.7 15.3 14.3 14.9 15.4 15.4 15.4 15.5 13.4 14.0 14.1

(完)

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn/

(发稿 吴芳；审校 张喜良)

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