中国央行：4月末M2同比增12.8% 当月新增贷款5556亿元

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海5月13日 - 中国人民银行周五公布数据显示，4月末广义货币供应量(M2)同比增长12.8%，低于路透调查中值13.5%；4月新增人民币贷款5,556亿元，亦远低于9,000亿元的路透调查中值。
央行数据并显示，4月末人民币贷款余额同比增长14.4%，低于路透14.8%的调查中值。
以下为具体历史数据：
货币供应量(较上年同期%):
4月 3月 2月 1月 2015/12 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
M2 12.8 13.4 13.3 14.0 13.3 13.7 13.5 13.1 13.3 13.3 11.8 10.8 10.1
M1 22.9 22.1 17.4 18.6 15.2 15.7 14.0 11.4 9.3 6.6 4.3 4.7 3.7
M0 6.0 4.4 -4.8 15.1 4.9 3.2 3.8 3.7 1.8 2.9 2.9 1.8 3.7
人民币贷款:
4月 3月 2月 1月 2015/12 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
新增(亿元) 5,556 13,700 7,266 25,100 5,978 7,089 5,136 1,0500 8,096 14,800 12,700 9,008 7,079
余额(万亿) 99.12 98.56 97.19 96.46 93.95 93.36 92.65 92.13 91.08 90.27 88.79 87.52 86.61
同比增长(%) 14.4 14.7 14.7 15.3 14.3 14.9 15.4 15.4 15.4 15.5 13.4 14.0 14.1
(完)
欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn/
(发稿 吴芳；审校 张喜良)
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