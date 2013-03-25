消息称4月起各地大幅上调天然气价格--报载

路透北京3月25日 - 中国国内财经媒体--中华工商时报周日报导引述消息称，中国将从4月起大幅上调天然气价格，各地零售终端价格将达到3元-3.5元/立方米。这意味着中国天然气价格改革将全面推开，路透测算北京上海等地调价幅度将超三成。

分析人士对路透称，无论4月是否调价，推进天然气价改都势在必行。加之当前通胀压力尚不算高，而天然气价格在CPI(居民消费价格指数)中占比也不大，有利于尽早推进天然气价改。

中华工商时报报导称，此次气改各地门站价格按增量气定价，已有15个城市门站价达到或超过3.1元，若再加上终端用户价，3.5元的天然气价位已成大势。

银河证券行业分析师裘孝锋对路透说，天然气价格上涨是大势所趋，但4月份能不能上调还不确定。但他同时指出，长春燃气(600333.SS)在吉林省长春市上调民用天然气价格40%已于上月通过听证。

报导称，此次天然气价格调整的方案，对天然气最高门站价格进行了规定，其中北京增量气为每立方米3.14元，上海增量气为3.32元。当前北京市天然气居民单价为2.25元，上海市则为2.5元左右，按报导两地调价幅度将分别达到近40%和32.8%。

国家信息中心首席经济师范剑平对路透说，燃料价格在CPI价格的比重并不大，因此对CPI的影响不会很明显；4月应该是比较合适的时间，因为目前国内通胀压力总体不是很大，加之天然气价格与石油之间的差价已经存在很长的时间，适当上调价格应该是合适的。

“此次若调整价格以后，可能会稳定一段时间。”他并通过比较国内外油气价格预测说。

中国天然气定价长期偏低，天然气定价机制也较混乱。2011年末时国家发改委宣布在广东和广西开展天然气价格形成机制改革试点，但一直未在全国范围内推开天然气价改。

按市值计全球第二大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)继续受到停滞不前的价改阴霾所笼罩，去年度净利同比下降13.3%，再度令市场失望，也是2008年金融海啸以来表现最差。公司高管寄望中国将推进成品油和天然气的价格机制改革，以助公司改善获利。 (完)

(发稿 李航; 审校 李然/黄凯)

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