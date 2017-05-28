中国4月对外直接投资(ODI)同比降70.8% 1-4月降56.1%--商务部

路透北京5月27日 - 中国商务部周六公布，中国1-4月对外非金融类直接投资（ODI）累计263.7亿美元，同比下降56.1%；其中，4月当月对外直接投资58.3亿美元，同比下降70.8%。

商务部网站新闻稿并显示，1-4月中国境内投资者共对全球137个国家和地区的2,583家境外企业进行了非金融类直接投资。

1-4月对外承包工程完成营业额393.6亿美元，同比下降0.5%；新签合同额618.1亿美元，同比增长4.9%。4月当月，完成营业额101.0亿美元，同比增长6.7%；新签合同额188.5亿美元，同比增长48.1%。

新闻稿援引商务部合作司负责人指出，从对外直接投资的行业结构看，1-4月对外投资主要流向商务服务业、制造业以及信息传输、软件和信息技术服务业。

数据显示，与去年同期相比，流向制造业的投资占比上升5.1个百分点，流向信息传输、软件和信息技术服务业的投资占比上升10.4个百分点。

商务部合作司负责人本月中曾表示，今年1-4月中国境内投资者共对“一带一路”沿线的45个国家进行了非金融类直接投资，累计实现投资39.8亿美元。对“一带一路”沿线国家投资占同期对外投资总额的15.1%，占比较去年同期增加6.9个百分点。

商务部此前公布，中国4月实际使用外资金额（FDI）599.1亿元人民币，同比下降4.3%;前四月FDI为2,864.1亿元，同比微降0.1%。

历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:

FDI ODI

金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%） 金额（亿美元） 同比（%）

4月 -- 599.1 -4.3 58.3 -70.8

3月 131.1 878.3 6.7 71.1 -30.1

2月 87 585.9 9.2 57 *-68.2

2017年1月 120 801 -9.2 77.3 -35.7

2016年12月 122.1 814.2 5.7 84.1 -39.4

11月 98.8 655* 0.9* 157 76.5

10月 88.2 572.7* 4.7* 117.4 48.4

9月 92.1 602 1.2 161.6 56.9

8月 87.5 573.2 5.7 153.1 *13.4

7月 77.1 497.6 -1.6 138.9 *85.2

6月 152.3 982.1 9.7 153.4 44.9

5月 88.9 567.7 -1 134.4 --

4月 98.9 625.7 6 199.9* --

3月 129 823.4 7.8 101.7 21.5

2月 84.4 536.3 1.8 179 1.5倍

1月 140.7 882.5 3.2 120.2 18.2

2015年12月 122.3 770.2 -5.8 138.9 6.1

11月 103.6 649 1.9 89.2* --

10月 87.7 546.8 4.2 79.1 14.3

9月 95.6 594.7 7.1 103 5.2

8月 87.1 542 22 135 7

7月 82 506 5.2 75* --

注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）

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