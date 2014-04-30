调查：中国4月官方制造业PMI料续升至50.5

* 公布项: 中国4月官方制造业PMI

* 公布时间: 5月1日(周四)约9:00

* 路透预估中值: 50.5

* 预估区间: 50.1-50.7

* 历史数据: 3月--50.3；2月--50.2；1月--50.5

路透综合12位分析机构预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微升至50.5，为连续第二个月小幅回升，预示经济在微刺激措施下呈现出止跌企稳迹象。

分析人士认为，稳增长措施效果逐渐显现，需求端和生产端景气均出现企稳迹象，4月汇丰PMI初值反弹亦预示着官方PMI回升的可能性较大。

招商证券宏观分析师张一平表示，稳增长措施陆续发挥效应，对企业预期有积极影响，PMI回升的概率大些，从汇丰PMI初值看也是如此。招商证券对PMI的预估为50.7。

此前公布的汇丰中国4月制造业PMI初值升至48.3，扭转连续五个月的跌势，分项指数显示新订单指数脱离19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。汇丰中国4月制造业PMI终值定于5月5日公布。

海通证券宏观分析师高远则略显悲观。他认为，4月PMI通常较3月会有季节性回升现象，但今年4月以来发电和耗煤等高频数据显示经济仍然低迷，并未好转。他预计4月PMI持平于前月。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

___2014年____ _________________________2013年_________________________

3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

PMI(%)50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.850.6 50.9 50.1 50.4

从一季度经济数据中也可看出，虽然当季GDP同比增速创出一年半来新低，但数据略高于市场预期，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。

4月份，国务院连续三周出台定向微刺激措施，内容涵盖从税收到基础设施等广泛领域，这一系列措施滞后效应的显现，以及发达经济体(特别是美国)复苏势头明朗给出口带来的支撑，势必会推动经济企稳，政府再度加码刺激政策的可能性进一步降低。

中国中央政治局上周五举行会议称，经济发展的基本面没有改变，要保持宏观政策的连续性和稳定性，财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的4月中国官方制造业PMI预估详情:

机构 预估值

___________ ________

4CAST 50.5

澳新银行 50.5

招商证券 50.7

中金公司 50.5

花旗 50.5

大和资本市场 50.3

海通证券 50.3

华宝信托 50.5

兴业银行 50.5

上海证券 50.4

申银万国 50.1

渣打 50.2

________ ________

路透中值 50.5

上月 50.3(完)

(发稿 侯向明；审校 宿泱韫/张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。