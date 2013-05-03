中国4月官方非制造业PMI再现回落（更新版）

图为2013年4月3日在北京拍到的一家饭店门前路过的行人。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* 非制造业PMI回落，未来需注重扶持服务业

* 新订单和价格指数大跌，凸显需求趋缓

* 建筑业活动维持高位，投资持续拉动经济

* 房地产业步入常态发展，餐饮业持续低迷

(新增更多细节和评论)

路透北京5月3日 - 和制造业PMI走势一致，中国4月官方非制造业PMI亦现回落，其中新订单和价格指数跌幅居前，凸显整体需求趋缓。未来仍需注重扶持服务业发展以“稳增长”。

从官方数据细项还可以看到，建筑业活动维持高位，反映出投资对经济的持续拉动作用；房地产行业亦结束阶段性回升，步入常态发展阶段；而受中央反腐倡廉风气困扰的餐饮业则持续低迷。

“服务业新订单指数回落至50以下，低于历史平均水平；非制造业价格指数也出现较大幅度回落，预示市场经营活动有所放缓，”中国物流与采购联合会副会长蔡进称。

他指出，受服务业需求回落的影响，当前市场需求基础仍不牢固，仍需注重扶持服务业的发展，特别是注重消费需求的培育，增强经济平稳增长的支撑作用。

中国国家统计局和物流与采购联合会周五联合公布，中国4月非制造业商务活动指数降至54.5，环比回落1.1个百分点；新订单指数环比下降1.1个百分点至50.9，创自2011年10月以来新低，远低于历史平均水平，其中服务业市场需求回落是导致整体需求回调的主要因素，其新订单指数降至49.8，为自2011年10月以来首次回落至50%以下

当月中间投入价格指数回落至51.1，环比降幅为4.2个百分点；收费价格指数回落2.4个百分点至47.6，为五个月来首次降至荣枯线50下方，特别是服务业收费价格连续两个月运行在50以下，环比降幅也较大。“反映终端需求的收费价格回调，也在一定程度上体现出市场需求运行的基础仍需进一步巩固，”官方新闻稿称。

以下为中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2013年/4月 3月 2月 1月 12年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

非制造业PMI 54.5 55.6 54.5 56.2 56.1 55.6 55.5 53.7 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1

注：季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查，受季节因素影响，数据波动较大。鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求，自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数。

分行业来看，4月建筑业新订单指数为55，依然处在荣枯线50上方，环比上升0.6个百分点；其收费价格指数亦环比逆势上升0.5个百分点至50.9。此外，房屋建筑业业务活动预期指数也保持在70上方的高位。

“建筑业活动维持高位，新订单指数环比上升，反映出投资对经济的持续拉动作用，”蔡进称。

房地产业4月商务活动指数51.6，环比回落7.0个百分点；新订单指数50.4，环比回落7.2个百分点；业务活动预期指数回落至60以下。数据变化意味着行业活动结束了阶段性回升，整体步入常态发展阶段。

而受中央自去年“十八大”以来持续强调反腐倡廉影响，餐饮业4月新订单指数、从业人员指数和收费价格指数均处在50下方，业务活动预期指数已经连续三个月低于临界点。

从非制造业整体来看，业务活动预期指数环比略升至62.5，继续位于较高景气区间，表明非制造业企业对未来三个月市场预期保持乐观；从业人员指数亦环比回升，这都意味着市场运行基础依然良好。

交通银行金融研究中心认为，目前来看4月国内经济增长仍然乏力，结合中央提出的“宏观政策要稳住，微观政策要放活，社会政策要托底”的总体要求，预计未来政策重心可放在放活微观方面：一是要进一步加大结构性减税的力度，二要加大减少和下放行政审批事项工作力度，三是加快中央财政预算支出进度。

此前出炉的中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)意外逊于预期，降至50.6，新订单、库存等多项指数均下滑，出口订单降至荣枯线下方。汇丰发布的4月中国制造业PMI终值亦和官方数据走势相似，反映出中国经济复苏的脆弱和反复。汇丰将于5月6日（下周一）公布中国4月服务业PMI。

由于非制造业没有综合指数，通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。中国非制造业PMI指数体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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