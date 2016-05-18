中国前4月全社会用电量同比增2.9% 增幅较一季度放缓--国家能源局

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月18日 - 中国国家能源局周三公布，1-4月全国全社会用电量累计18,093亿千瓦时，同比增长2.9%，较一季度3.2%的增幅放缓。剔除2月份闰月因素，前4月日均同比增长2.1%。
刊登在国家能源局网站的新闻稿指出，4月份，全社会用电量4,569亿千瓦时，同比增长1.9%。
1-4月全社会用电量中，分产业看，第一产业用电量同比增长9.1%；第二产业用电量增长0.2%；第三产业用电量增长10.0%；城乡居民生活用电量增长9.5%。
新闻稿并称，1-4月，全国发电设备累计平均利用小时为1,180小时，同比减少97小时。其中，水电设备平均利用小时为965小时，增加99小时；火电设备平均利用小时为1，322小时，减少140小时。
1-4月，全国电源新增生产能力（正式投产）3,551万千瓦，其中，水电204万千瓦，火电2,192万千瓦。
以下为全国电力工业统计数据一览表：
指 标 名 称 计算单位 本月 本月止累计
绝对量 增长（%） 绝对量 增长（%）
全国全社会用电量 亿千瓦时 4,762 5.6 13,524 3.2
其中:第一产业用电量 亿千瓦时 67 9.9 184 7.8
第二产业用电量 亿千瓦时 3,376 4.3 9,291 0.2
工业用电量 亿千瓦时 3,329 4.2 9,121 0.2
轻工业用电量 亿千瓦时 508 15.9 1,494 4.3
重工业用电量 亿千瓦时 2,820 2.4 7,627 -0.6
第三产业用电量 亿千瓦时 615 9.0 1,940 10.9
城乡居民生活用电量 亿千瓦时 703 8.9 2,108 10.8
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 万千瓦 149,360 11.7
其中: 水 电 万千瓦 27,854 5.0
火 电 万千瓦 100,925 9.3
核 电 万千瓦 2,814 33.7
风 电 万千瓦 13,407 33.2
全国供电煤耗率 克/千瓦时 304 -3.8
全国线路损失率 ％ 5.3 0.7
全国供热量 万百万千焦 139,723 12.2
全国供热耗用原煤 万吨 8,179 9.2
全国供电量 亿千瓦时 11,353 2.0
全国售电量 亿千瓦时 10,746 1.2
全国发电设备累计 小时 886 -74
平均利用小时
其中：水电 小时 691 82
火电 小时 1,006 -108
风电 小时 422 -61
全国发电累计厂用 % 4.9 -0.4
电率
其中：水电 % 0.4 0.1
火电 % 5.7 -0.2
电源基本建设投资完成额 亿元 464
其中:水电 亿元 106
火电 亿元 126
核电 亿元 90
电网基本建设投资完成额 亿元 837
发电新增设备容量 万千瓦 2,815
其中：水电 万千瓦 159
火电 万千瓦 1,746
新增220千伏及以上变电设备容量 万千伏安 5,889
新增220千伏及以上线路长度 千米 6,391
（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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