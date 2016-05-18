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中国财经 | 2016年 5月 18日 星期三 11:10 BJT

中国前4月全社会用电量同比增2.9% 增幅较一季度放缓--国家能源局

路透北京5月18日 - 中国国家能源局周三公布，1-4月全国全社会用电量累计18,093亿千瓦时，同比增长2.9%，较一季度3.2%的增幅放缓。剔除2月份闰月因素，前4月日均同比增长2.1%。

刊登在国家能源局网站的新闻稿指出，4月份，全社会用电量4,569亿千瓦时，同比增长1.9%。

1-4月全社会用电量中，分产业看，第一产业用电量同比增长9.1%；第二产业用电量增长0.2%；第三产业用电量增长10.0%；城乡居民生活用电量增长9.5%。

新闻稿并称，1-4月，全国发电设备累计平均利用小时为1,180小时，同比减少97小时。其中，水电设备平均利用小时为965小时，增加99小时；火电设备平均利用小时为1，322小时，减少140小时。

1-4月，全国电源新增生产能力（正式投产）3,551万千瓦，其中，水电204万千瓦，火电2,192万千瓦。

以下为全国电力工业统计数据一览表：

指 标 名 称 计算单位 本月 本月止累计

绝对量 增长（%） 绝对量 增长（%）

全国全社会用电量 亿千瓦时 4,762 5.6 13,524 3.2

其中:第一产业用电量 亿千瓦时 67 9.9 184 7.8

第二产业用电量 亿千瓦时 3,376 4.3 9,291 0.2

工业用电量 亿千瓦时 3,329 4.2 9,121 0.2

轻工业用电量 亿千瓦时 508 15.9 1,494 4.3

重工业用电量 亿千瓦时 2,820 2.4 7,627 -0.6

第三产业用电量 亿千瓦时 615 9.0 1,940 10.9

城乡居民生活用电量 亿千瓦时 703 8.9 2,108 10.8

6000千瓦及以上电厂发电设备容量 万千瓦 149,360 11.7

其中: 水 电 万千瓦 27,854 5.0

火 电 万千瓦 100,925 9.3

核 电 万千瓦 2,814 33.7

风 电 万千瓦 13,407 33.2

全国供电煤耗率 克/千瓦时 304 -3.8

全国线路损失率 ％ 5.3 0.7

全国供热量 万百万千焦 139,723 12.2

全国供热耗用原煤 万吨 8,179 9.2

全国供电量 亿千瓦时 11,353 2.0

全国售电量 亿千瓦时 10,746 1.2

全国发电设备累计 小时 886 -74

平均利用小时

其中：水电 小时 691 82

火电 小时 1,006 -108

风电 小时 422 -61

全国发电累计厂用 % 4.9 -0.4

电率

其中：水电 % 0.4 0.1

火电 % 5.7 -0.2

电源基本建设投资完成额 亿元 464

其中:水电 亿元 106

火电 亿元 126

核电 亿元 90

电网基本建设投资完成额 亿元 837

发电新增设备容量 万千瓦 2,815

其中：水电 万千瓦 159

火电 万千瓦 1,746

新增220千伏及以上变电设备容量 万千伏安 5,889

新增220千伏及以上线路长度 千米 6,391

（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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